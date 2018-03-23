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Bolt, Borussia Dortmund ile antrenmana çıktı

Dünya rekortmeni Jamaikalı eski atlet Usain Bolt'un penaltıdan ve kafayla gol attığı Borussia Dortmund antrenmanını bin 400 kişi izledi.

Bolt, Borussia Dortmund ile antrenmana çıktı

Dünya rekortmeni Jamaikalı eski atlet Usain Bolt'un penaltıdan ve kafayla gol attığı Borussia Dortmund antrenmanını bin 400 kişi izledi.

23 Mart 2018 Cuma 16:23
Bolt, Borussia Dortmund ile antrenmana çıktı

BERLİN (AA) - Dünya rekortmeni Jamaikalı eski atlet Usain Bolt, Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund ile antrenmana çıktı.

Sarı-siyahlıların, teknik direktör Peter Stöger yönetiminde yaptığı ve 31 yaşındaki Bolt'un da yer aldığı idmanı, bin 400 taraftar izledi.

Takımla birlikte koşu ve ısınma hareketleri yapan Bolt, daha sonra Mario Götze ve eski milli futbolcu Nuri Şahin ile pas çalışması yaptı.

Sekize sekiz küçük kalelerle yapılan antrenman maçında forvet bölgesinde forma giyen eski atlet, kafa vuruşuyla ve penaltıdan attığı gollerle taraftarların beğenisini kazandı.

Geçen yıl emekliye ayrılan Jamaikalı eski atlet, yaklaşık bir saat süren antrenmanın ardından taraftarlara imza dağıttı.

"Bolt yetenekli"

Teknik direktör Stöger, antrenmandan sonra yaptığı açıklamada, Usain Bolt'un futbola yatkın olduğunu ve sahada eğlendiğini belirterek, "Bolt yetenekli. Ancak üst seviyede kendini kabul ettirmek istiyorsa daha çok şey yapması gerekli." değerlendirmesinde bulundu.

Götze ise Bolt'un sahada kendini iyi hissettiğini belirterek, "Gayet iyi oldu. Onun uyum sağlamasını başardık. Mükemmel bir faaliyetti." şeklinde konuştu.

Olimpiyatlarda 8, dünya şampiyonalarında ise 11 altın madalyası bulunan Bolt, erkekler 100 metre (9.58 saniye) ve 200 metre (19.19) dünya rekorlarını elinde tutuyor.

Muhabir: Erbil Başay

Son Güncelleme: 23.03.2018 13:38
Anahtar Kelimeler:
Usain BoltBundesligaBorussia DortmundAntrenman
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