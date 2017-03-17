Brose Bamberg 78-83 Fenerbahçe

Fenerbahçe Turkish Airlines Euroleague’de Brose Bamberg’e konuk oldu.Karşılaşmayı sarılacivertliler 83-78 kazandılar.Fenerbahçe, Turkish Airlines Euroleague’de 26. haftasına 16 galibiyetle dördüncü sırada girdi. Sarı lacivertliler, son Euroleague karşılaşmasında Ülker Sports Arena’da Baskonia’yı ağırladı ve mücadeleden 74-79 mağlup ayrıldı.Fenerbahçe, son karşılaşmasına ise Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nde çıktı. Abdi İpekçi Spor Salonu’nda Galatasaray Odeabank’a konuk olan takımımız, mücadeleyi 75-79 galip tamamladı.Fenerbahçe’de Kostas Sloukas, sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemedi.1. Çeyrek: 27-21 (Fenerbahçe)2. Çeyrek: 17-15 (Bamberg)3. Çeyrek: 26-18 (Fenerbahçe)4. Çeyrek: 22-15 (Brose)1955 yılında kurulan Almanya temsilcisi Brose Bamberg, 2000’li yıllardan itibaren Avrupa basketbolunda söz sahibi olmaya başladı. 2004 yılından başlayarak Eurocup ve Euroleague’de boy gösteren Bamberg, ilk Almanya Ligi şampiyonluğunu da 2005 senesinde elde etti.2005-2006’da Euroleague’de Top 16 yapma başarısı gösteren Bamberg, 2007 yılında da ikinci Almanya Ligi şampiyonluğuna ulaştı.İki sezondur Andrea Trinchieri tarafından çalıştırılan Bamberg, Eurolegaue’deki en yüksek galibiyet yüzdesine de 2015-2016 sezonunda ulaştı. Geride bıraktığımız yılda Top 16 yapan ve Play-Off şansını son ana kadar kovalayan Almanya temsilcisi, Euroleague’de sezonu 13 galibiyet ve 11 yenilgiyle bitirdi. Brose, geçtiğimiz yıl ayrıca Almanya Ligi’ni de kazandı.