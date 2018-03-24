'Bu kulübe kimse zarar veremeyecek'

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, 7-8 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul öncesi Medical Park Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Bordo-mavili kulübün başkanı, genel kurul sürecinin Trabzonspor'un nezih tarihine yakışır düzeyde, temelinde kalitenin olduğu, kara propagandanın olmadığı, doğrularla şekillenen, ahlaklı, karakterli ve seviyeli bir süreç olmasını diledi.

Olağanüstü bir bilgi kirliliği olduğunu ifade eden Usta, kulüpte son dönemde görev yapan başkanların ekonomik bilançolarının yer aldığı grafikleri sinevizyondan yansıtarak bunlara ilişkin bilgi verdi.

Muharrem Usta, ilk olarak eski başkanlardan Nuri Albayrak'ı camia olarak ibra etmediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu ayıbın en ağır ayıp olduğunu, bu yapılanın tarihimizde nasıl bir iz bıraktığını dilerim herkes buradan bir daha görmüş olur da bundan sonrasına sadece Trabzonspor'un menfaatleri için bakabilmeyi ve kör gözleri aydınlatabilmeyi görmüş oluruz. Trabzonspor camiası adına buradan, 'Lütfen kusura bakmayın Sayın Albayrak, size yapılanlar hiç doğru olmadı ama biz camia olarak bunu yaptık.' diyerek bunun üzerine devam etmek istiyorum."

Usta, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Nuri Albayrak, döneminde Trabzonspor'un borcu 22 milyon avro. 2008 yılından 2013 yılına geldiğimizde Sadri Bey'in başkanlığı döneminde borcumuz 75 milyon avro oluyor. İbrahim Hacıosmanoğlu döneminde kulübün borcu ise 75 milyon avrodan 156 milyon avroya çıkıyor. Trabzonspor Kulübünün borçlanma seviyesine bakıldığında, eğer bu yönetim felsefesi böyle devam ediyor olsaydı, Trabzonspor'un bugünkü borcu 250 milyon avro olurdu. Şu anda kara propaganda ile Trabzonspor'un borcu '1,3 katrilyon' lafları dolaşılıyor ya etrafta, bu olurdu. Her yerde borcun '1,3 katrilyon oldu' denildiğini duydukça buna söyleyeceğim tek şey var, yazık arkadaşlar. Bir sonraki yönetim gelecek, biz, o, kimse... Herhangi birisi gelecek, o bilgiler orada. Trabzonspor'a yazık, günahtır."

Türkiye'de spor yasası çıkartılmaya çalışıldığına işaret eden Usta, şunları kaydeti:

"Yasanın özü şu, gelen yöneticilerin mali sorumluluğu olsun yani aldıkları borcun üzerinde borç yaparlarsa ceplerinden ödesinler. Kanun çıkmak zorunda değil, sizde vicdan, ahlak, sorumluluk duygusu varsa, ne yapacaksınız kanunu. Genel kurulda borç şubat ayı sonu itibarıyla gelecek ama mart ayı sonu itibarıyla 156 milyon avro ile devraldığımız borcu, o seviyenin daha altında yaklaşık 150 milyon avro ile kapatacağız. Yani bugünün rakamlarıyla 750 milyon lira civarında. Trabzonspor'a aday olmak isteyenler dahil olmak kaydıyla konuştukları şeylere bakın. İşte size tüm Türkiye Cumhuriyeti huzurunda söylüyorum, bu kulüp bizim. İşte bu yönetim kurulu, böyle bir yönetim kuruludur. Bu yönetim kurulu, Trabzonspor'a zarar verecek hiçbir şeyin içinde olmadı, olmayacak ve tarihe de böyle geçecek."

"Bu açıkları kimle yaptık?"

Usta, kendi dönemlerinde yönetim kurulunun oluşturdukları kaynaklarla Trabzonspor'un kasasına yaklaşık 200 milyon lira konulduğunu belirterek, "Bunun önemli kısmı sponsorluklar, diğeri ihtiyaçlarına istinaden. Çok önemli projeler yaptım. Gelir gider tablosuna bakıldığında transferlerle ilgili 25 milyon avro açık verdik. Demek ki bu açıkları kapatmamız lazım. Bu açıkları benim dönemimde kimle yaptık? İlk dönem transfer komitesinin başında Sayın Nevzat Aydın vardı. Ona da yazdım. Dedim ki 'Biz beraber kapatacağız bunu. Yarısı sana, yarısı bana. Öyle ben gittim, hadi bana eyvallah demek yok'. Öyle olduğu için eskiler, böyle oldu. Ama Sayın Aydın 'Başkan ben gittim.' derse söz, açıkları ben kapatacağım." ifadelerini kullandı.

Ligde 42 puanları bulunduğu anımsatan Usta, "Yaşadığımız inanılmaz şansızlıklar dahil olmak üzere 6-8 puan olsa, camia olarak geriye dönük içimize dönük kavgaların yüzde 50'si olmasa biz şu anda 50-55 puandaydık. Yedik bitirdik birbirimizi ama aslında Trabzonspor'u bitirdik." diye konuştu.

Yeni Malatyaspor maçı ardından yaşanan istifalar

Usta, ligin ilk yarısında Evkur Yeni Malatyaspor karşısında aldıkları 1-0'lık yenilginin ardından yönetim kurulunda yaşanan istifalara ilişkin şunları söyledi:

"Ağır bir fırtınaya yakalandık, teknemiz batıyor, kurtulmaya çalışıyoruz. Abi, adeta darbe gibi deklarasyonla filikaya birkaç kişi atlayıp çekip gidiyor. Ya ne oldu? Biz de vardık orada, bizi de iyi bir yere gidiyorsanız getirin. Allah aşkına bizi de kurtarın. Ne oldu o gece cenaze orada, ölüyoruz batıyoruz o gece. Önceden hazırlanmış deklarasyon metin, maçtan yarım saat sonra ekranlarda. Bari filikaya atlayacaksınız güneşli günde atlayın. Karadeniz'in azgın sularının Trabzonspor'u paramparça etmekte olduğu gecede bu girişim nedir? Aslında yönetime değil Trabzonspor'a yapıldı. 'Biz ayrıldık, kurtulduk bunlar da rezil olsun' sıradan mantık. O geceden sonra benim iki arkadaşıma hepinizin tanıdığı kişiler gelip, 'bu sayı yetmedi yönetimi düşürmeye Trabzonspor'dan alacaklarınızda biz size kefiliz, ayrılın yönetimi düşürün.' dediler. Bu girişim böyle devam etti."

Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından bir aylık sürede 100 milyon lira bulduklarını anlatan Usta, "O gece bu kulüp dağılsa Trabzonsporumuz ne olurdu? Şimdi bunu yapanlar, dün beyanat vermişler, 'Muharrem Usta ve İbrahim Hacıosmanoğlu gibi adamlar' diye... Allah'ın terazisi var, perişan olursunuz orada. Bu kulübe zarar verecek her şeyin karşısında Muharrem Usta ve yönetim olarak sonuna kadar aslanlar gibi dururuz. Muharrem Usta ve İbrahim Hacıosmanoğlu tabirini kullananların bu kulübe nasıl katkısı oldu? Yönetim 200 milyon bulurken ne katkı verdiniz de bu hakkı kendinizde görüyorsunuz? Bu kulübe kimse zarar veremeyecek. Eğer bu iş ihtiras, kavga, gürültü, şahsi menfaatlerle 'bu koltuğun tadı muhteşemmiş' diye yolcuğa çıkılacaksa karşısında herkes durur." değerlendirmesinde bulundu.

"Trabzonspor, milli takıma en fazla oyuncu gönderen takım"

Abdülkadir, Yusuf, Onazi ve Okay gibi oyuncuların istedikleri takdirde 40 milyon avroya satılabileceğini vurgulayan Usta, "İsteseydik 40 milyon avroya satardım, gidene kadar da atarım imzayı ama yapmayacağız. Biz ya da başkası kim geliyorsa bunlar onlara kalsın. Ha onlar ne yaparlar, ne olur, biz kalırsak ne olur onu bilmiyorum, biz yapmayacağız. Keşke bize de yönetime geldiğimizde böyle bir şeyler kalsaydı. Türkiye'de yıllar sonra Trabzonspor, milli takıma en fazla oyuncu gönderen takım. Yıllar sonra ligde neredeyse en çok yerli oyuncuyla oynayan takımdır. " diye konuştu.

Usta, 50. yılda şampiyonluk hedeflerinin olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Trabzonspor nasıl şampiyonluğa oynar? Oynar kardeşim. Bu sene de oynadı. Çok çeşitli nedenlerle şampiyonluk elimizden gitmiş olabilir ama iyi bir takımımız var. Devam eder, üstüne koyarsın. 5 takım şampiyonluk parolasıyla çıkıyor. Başakşehir, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray 'şampiyonluk' diyor Trabzonspor'a yasak ya da söz verdin niye yapmadın? Bu bir iddiadır. Yapabilirsin, yapamayabilirsin, gerekçeleri olur. Bu sene olmaz, öbür sene olur, Trabzonspor bunu yapacak, yapması lazım."

Menajerlerle ilgili iddialara ilişkin de Usta, "Kulüp adına üretilen sahte evraklarla oyuncuya 'Trabzonspor üzerinden gitti' diye evrak çıkıyor. Bunun üzerinden fırtına koparılıyor. Haysiyet cellatlığı ne ki bu kara propagandanın yanında. Bir yönetim kurulu düşünün kulübe 200 milyon katkı sağlıyor. 200 milyon katkı sağlayanın yönetimin menajerle işi olur mu?" ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında soru almayan Usta, ayrılırken gazetecilerin "aday olacak mısınız?" sorusuna yanıt vermedi.

Muhabir: Selçuk Kılıç