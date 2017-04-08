﻿
Spor:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Nisan 2017 Cumartesi 08:22

Bursaspor 3-Karabükspor 0

  Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu haftanın açılış maçında  Bursaspor, Kardemir Karabükspor'u sahasında 3-0 mağlup etti.

Bursaspor 3-Karabükspor 0
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Bursaspor 3-Karabükspor 0
    Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu haftanın açılış maçında  Bursaspor, Kardemir Karabükspor'u sahasında 3-0 mağlup etti.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda baskısını artıran Bursaspor, aradığı golü 57. dakikada Kubilay Kanatsızkuş ile buldu. Dany'nin hatasını affetmeyen Kubilay takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın 90. dakikasında Sercan Yıldırım, skoru 2-0 yapan golü attı. Karşılaşmanın uzatma anlarında ise Erdem Özgenç, penaltıdan attığı golle maçın skorunu 3-0 olarak belirleyen golü Kardemir Karabükspor ağlarına gönderdi. Bu sonuçla Bursaspor puanını 35'e çıkartırken, Kardermir Karabükspor 34 puanda kaldı.
 Bursaspor: Harun, Ertuğrul, Şamil, İsmail Konuk, Aziz Behich, Merter, Jorquera, Sercan, Batalla, Josua John, Kubilay Kanatsızkuş
Karabükspor: Ahmet, Dany, Gaman, Paul, Skulason, Poko, Serdar, Blıznıchenko, Lazarevic, Ceyhun Gülselam, Yatabare Gol: Dk. 57 Kubilay, Dk. 90 Sercan, Dk. 90+4 Erdem (p) .
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
BursasporKarabükspor
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lider Trabzon deplasmanında Lider Trabzon deplasmanında
Konyaspor 3-Sivasspor 2 Konyaspor 3-Sivasspor 2
Fenerbahçe 3-Kayserispor 0 Fenerbahçe 3-Kayserispor 0
Akhisar Belediyespor 0-Başakşehir 2 Akhisar Belediyespor 0-Başakşehir 2
Kupada ilk maç bu akşam Kupada ilk maç bu akşam
Galatasaray 4-Adanaspor 0 Galatasaray 4-Adanaspor 0
Yukarı Çık

Lider Trabzon deplasmanında
Spor Toto Süper Lig’de 27. hafta mücadelesinde bu akşam Trabzonspor’a konuk olacak

Haberi Oku