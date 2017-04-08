Bursaspor 3-Karabükspor 0

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu haftanın açılış maçında Bursaspor, Kardemir Karabükspor'u sahasında 3-0 mağlup etti.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda baskısını artıran Bursaspor, aradığı golü 57. dakikada Kubilay Kanatsızkuş ile buldu. Dany'nin hatasını affetmeyen Kubilay takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın 90. dakikasında Sercan Yıldırım, skoru 2-0 yapan golü attı. Karşılaşmanın uzatma anlarında ise Erdem Özgenç, penaltıdan attığı golle maçın skorunu 3-0 olarak belirleyen golü Kardemir Karabükspor ağlarına gönderdi. Bu sonuçla Bursaspor puanını 35'e çıkartırken, Kardermir Karabükspor 34 puanda kaldı.
Bursaspor: Harun, Ertuğrul, Şamil, İsmail Konuk, Aziz Behich, Merter, Jorquera, Sercan, Batalla, Josua John, Kubilay Kanatsızkuş
Karabükspor: Ahmet, Dany, Gaman, Paul, Skulason, Poko, Serdar, Blıznıchenko, Lazarevic, Ceyhun Gülselam, Yatabare Gol: Dk. 57 Kubilay, Dk. 90 Sercan, Dk. 90+4 Erdem (p) .