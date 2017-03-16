Büyüksün Kartal: Beşiktaş Olympiakos'u 4 -1 devirdi

Beşiktaş, Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında Olympiakos'u 4-1 yendi, çeyrek finale yükseldi. Siyah-beyazlılarda 39. dakikada Aboubakar kırmızı kart gördü.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u konuk eden Beşiktaş, ilk yarıyı 2 - 1 önde tamamladı. İkinci yarıda Beşiktaş durumu 3-1 yapmayı başardı.
Arena'da 10. dakikada gol perdesini açan isim Aboubakar oldu: 1-0. Son zamanların suskun ismi Babel 22. dakikada farkı 2'ye çıkardı. 31. dakikada Elyounoussi durumu 2-1'e getirdi. 39. dakikada Aboubakar topsuz alanda rakibine kafa attı, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.
Olympiakos karşısında 10 kişiyle maçı kazanmayı başaran Beşiktaş, çeyrek finale yükselerek UEFA Avrupa Ligi'ndeki en iyi 8 takım arasına kalmayı başardı. Siyah-beyazlılar bu başarıyı tarihinde 2. kez yaşamış oldu. Beşiktaş'ın 100. yılında Mircea Lucescu önderliğindeki Kara Kartal'lar, sırasıyla Sarajevo, Alaves, Dinamo Kiev ve Slavia Prag'ı eleyerek çeyrek finalde Lazio'nun rakibi olmuştu. Beşiktaş, o zaman ki adıyla UEFA Kupası olan bu turnuvada çeyrek finalde elenmişti.
İkinci yarıda 75. dakikada kadar endişe vardı... Babel bir kez daha çıktı sahneye, 70 milyonu rahatlatan golü kaydetti: 3-1. 84'te Cenk Tosun son sözü söyledi... Maçı 4-1 kazanan Kartal tarih yazdı, Avrupa Ligi'ne çeyrek finali kaptı...
BEŞİKTAŞ: 3 - OLYMPIAKOS: 1 (10' Aboubakar, 22', 75' Babel | 31' Elyounoussi)
Kırmızı Kart: 39' Aboubakar
STAT: Vodafone Arena
SAAT: 21:00
HAKEM: Michael Oliver
YAYIN: TRT 1 & Tivibu SPOR 2
SAKATLAR: Marcelo / Kapino
CEZALILAR: Tolgay / Viana
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Mitrovic, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Aboubakar
YEDEKLER: Tolga, Beck, Atınç, Necip, Gökhan İnler, Ömer, Cenk
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
OLYMPIAKOS: Leali, Figueiras, Manuel da Costa, Retsos, Cissokho, Romao, Cambiasso, Elyounoussi, Fortounis, Manthatis, Ansarifard
YEDEKLER: Kapino, Botia, Bella, Marin, Martins, Androutsos, Seba
TEKNİK DİREKTÖR: Vasilis Vouzas
İLK YARIDAN ÖNEMLİ ANLAR
Siyah-beyazlı takımın Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyunu terk eden Marcelo, zorlu Olympiakos karşılaşmasında kadroda yer alamadı. Şenol Güneş, Marcelo'nun sakatlanmasının ardından oyuna dahil olan Matej Mitrovic'i Avrupa mücadelesinde de görevlendirdi. Beşiktaş formasıyla son olarak Avrupa Ligi son 32 turunda Hapoel Beer-Sheva ile deplasmanda oynanan maçta ilk 11'de sahaya çıkan Hırvat oyuncu, 6 maç sonra ilk 11'de şans buldu.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla sahasında yaptığı rövanş maçında teknik direktör Şenol Güneş, sakatlığı bulunan Marcelo Guedes'in yerine Matej Mitrovic'e görev verdi.
VOUZAS: "PEŞ PEŞE ŞOK GOLLERLE GERİYE DÜŞTÜK"
Beşiktaş'a rövanşta 4-1 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Olympiakos'un teknik direktörü Vasilis Vouzas, maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Teknik adam, beraberliği yakalama fırsatı bulduklarını ancak takımda kilitlenme olduğunu ifade ederek, "Beraberliği yakalamaya çalışırken peş peşe şok gollerle geriye düştük. Beşiktaş iyi takım kurmuş. Kura sonucunda yollarını çizeceklerdir" diye konuştu.
Vodafone Arena'daki atmosferi yorumlayan Vouzas, "Beşiktaş seyircisinin takıma çok yardımı var. Bu önemli" dedi.
İlk maçta hatalı gol yiyen ve rövanş mücadelesinde de kalesinde 4 gol gören kaleci Nicola Leali ile ilgili soruyu yanıtlayan Vasilis Vouzas, Yunanistan liginde Atromitos ile yaptıkları maçta başarılı performans sergiledi için yine Leali'yi tercih ettiğini söyledi.
Beşiktaşlı Vincent Aboubakar, orta yuvarlaktaki ikili mücadelenin ardından "kafa attığı" gerekçesiyle kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.
SARI KART:
KIRMIZI KART: Dk. 39 Aboubakar (Beşiktaş)
GOLLER: Dk. 10 Aboubakar, Dk. 22 Babel (Beşiktaş), Dk. 31 Tarik Elyounoussi (Olympiakos)