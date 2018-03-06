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Cedi Osman'dan Pistons potasına 12 sayı

NBA'de milli basketbolcu Cedi Osman'ın 12 sayı, 6 ribaunt, 2 asistle oynadığı maçta Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons'ı 112-90 yendi.

Cedi Osman'dan Pistons potasına 12 sayı

NBA'de milli basketbolcu Cedi Osman'ın 12 sayı, 6 ribaunt, 2 asistle oynadığı maçta Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons'ı 112-90 yendi.

06 Mart 2018 Salı 10:43
Cedi Osman'dan Pistons potasına 12 sayı

İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Detroit Pistons'ı 112-90 yendi.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Cavaliers'ın Pistons'ı 112-90 mağlup ettiği mücadelede kenardan gelip 22 dakika süre alan Cedi Osman, 12 sayı, 6 ribaunt, 2 asistlik performansıyla takımının 37. galibiyetinde etkin rol oynadı.

Doğu Konferansı üçüncüsü Cavaliers'ta LeBron James 31 sayı, 7 ribaunt, 7 asist, Larry Nance Jr 22 sayı, 15 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Arka arkaya 3. olmak üzere 35. mağlubiyetini yaşayan Pistons'ta Blake Griffin 25 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, Andre Drummond 15 sayı, 9 ribauntluk performans sergiledi.

Spurs, Grizzlies'a üst üste 14. mağlubiyetini yaşattı

San Antonio Spurs, Memphis Grizzlies'ı konuk ettiği maçı 100-98 kazanarak rakibine peş peşe 14. mağlubiyetini yaşattı.

Bu sezon 37. galibiyetini elde eden Spurs'te Tony Parker 23, Davis Bertans 17, Danny Green 14 sayı attı.

Grizzlies'ta Marc Gasol'un 23 sayı, 10 ribaunt, Dillon Brooks'un 21 sayı, 4 ribaunt ve JaMychal Green'in 14 sayı, 15 ribauntluk performansları sezonun 45. yenilgisini önleyemedi.

Muhabir: Mutlu Demirtaştan

Son Güncelleme: 06.03.2018 08:04
Anahtar Kelimeler:
SporNBACleveland CavaliersCedi OsmanBasketbol
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