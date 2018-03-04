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Cengiz ilk golü attı Roma galibiyet serisini sürdürdü

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in ilk 11'de başladığı ve takımına ilk golü getirdiği maçta Roma, Napoli'yi 4-2 yendi.

Cengiz ilk golü attı Roma galibiyet serisini sürdürdü

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in ilk 11'de başladığı ve takımına ilk golü getirdiği maçta Roma, Napoli'yi 4-2 yendi.

04 Mart 2018 Pazar 10:47
Cengiz ilk golü attı Roma galibiyet serisini sürdürdü

ROMA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 27. haftasında Roma, konuk olduğu lider Napoli'yi 4-2 yendi, maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Cengiz Ünder takımının ilk golünü attı.

Napoli’deki San Paolo Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısında Lorenzo Insigne'nin 6. dakikada attığı golle öne geçen Napoli’nin sevinci kısa sürdü.

Milli futbolcu Cengiz Ünder, 7. dakikada attığı golle skoru eşitledi.

Roma, 26. dakikada Edin Dzeko’nun golüyle 2-1 öne geçti.

Maçta ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıda Ünder, 72. dakikada yerini Gerson'a bıraktı.

Dzeko'nun 73. dakikada attığı ikinci golüyle skoru 3-1'e getiren Roma, 79. dakikada Diego Perotti’nin golüyle de ev sahibi Napoli karşısında 4-1 öne geçti.

Napoli, 90+2. dakikada Dries Mertens'in meşin yuvarlağı ağlara göndermesiyle skoru 4-2'ye getirdi.

Başka gol olmayınca maç, bu skorla sona erdi.

Roma Şampiyonlar Ligi kotasına tekrar girdi

Bu sonuçla Napoli 69 puanla liderliğini korurken Roma, 53 puanla 5. sıradan 3. sıraya yükselerek Şampiyonlar Ligi kotasına tekrar girdi.

Muhabir: Ecenur Çolak

Son Güncelleme: 04.03.2018 07:56
Anahtar Kelimeler:
Şampiyonlar LigiSporSerie ARomaNapoliMilli FutbolcuItalyaCengiz Ünder
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