Çocukluğunun geçtiği pist başarılarına tanıklık ediyor

İZMİR (AA) - Eşber Ayaydın - Eski milli ciritçi annesinin antrenmanları dolayısıyla çocukluğu adeta atletizm pistlerinde geçen 21 yaşındaki Elif Taş, gülle atmadaki başarısıyla dikkati çekiyor.

Annesi Aysel Taş sayesinde atletizm pistiyle bebeklik döneminde tanışan Elif Taş, 6 yıl önce başladığı gülle atmada yeteneğiyle göz dolduruyor.

Sporcu bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Elif Taş, henüz 20 günlükken milli ciritçi annesinin müsabakaları için pistte boy gösterdi.

Yine cirit branşında mücadele eden ağabeyi eski milli sporcu Şevket Taş ve annesiyle atletizm sahalarına gidip gelen Elif, küçükken oyunlar oynadığı pistlerde şimdi gülle atmada başarılara imza atıyor.

Gülle atmaya 2012'de başlayan, 2 yıl sonraa seçilen Elif Taş, yıldızlarda Avrupa ve dünya şampiyonalarında finallere kaldı. Türkiye'de sayısız madalyası bulunan milli sporcu, 2014'te Balkan dördüncüsü oldu.

Akdeniz Oyunları'na hazırlanan Elif Taş'ın antrenörlüğünü ise annesi Aysel Taş yapıyor.

Elif Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, annesinin teşvikiyle önce cirit ve disk atma denemeleri yaptığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Atletizm pistine ilk başlarda bir oyun şeklinde yaklaştım ancak zamanla bu bir tutkuya dönüştü. Daha sonra gülleye başladım ve inanılmaz bir şekilde güzel gelişmeler yaşadım. Yaş grubumda bir anda üst seviyelere çıktım, dereceleri topladım ve spora başladığımın 2 yıl sonrasında milli takıma girdim."

Aysel Taş: Ben atışımı yaparken o bebek arabasında uyurdu

Anne Aysel Taş (54) ise spor yaşantısının içerisine çocuklarını da dahil ettiğini dile getirdi.

1998'de cirit atmada elde ettiği Türkiye rekorunun 18 yıl sonra kırılabildiğini, 2001'den bu yana ise antrenörlük yaptığını anlatan Taş, "Elif'i atletizm pistinde bebek arabasında büyüttüm. Henüz 20 günlükken sahalara geldi, ben atışımı yaparken o bebek arabasında uyurdu. Benimle beraber iki çocuğum da milli sporcu olma gururunu yaşadı. Hatta oğlumla aynı dönemde milli takımda yer aldık." ifadelerini kullandı.