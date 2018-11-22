Darüşşafaka Tekfen-Anadolu Efes

Darüşşafaka Tekfen, Turkish Airlines EuroLeague’in 9. haftasında Anadolu Efes’i konuk ediyor. Bu akşam Volkswagen Arena’da oynanacak maç saat 20:15’te başlayacak. Maç beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.

-Şu ana kadar EuroLeague tarihinde dört kez karşılaşan iki takımın maçlarında dört maçı da Anadolu Efes kazandı.

-Darüşşafaka Tekfen son maçında deplasmanda Fenerbahçe’ye 100-79 mağlup olurken Anadolu Efes is evinde Maccabi Fox Tel Aviv’i 90-77 mağlup etti.

Avrupa arenasındaki 630. maçına çıkacak olan Anadolu Efes ise , bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 629 karşılaşmada 346 galibiyet ve 283 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 55,0) aldı.

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 382. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 381 karşılaşmada 189 galibiyet ve 192 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 49,6) elde etti.



Euroleague’de sekizinci haftanın ilk gün maçlarının ardından Anadolu Efes altı galibiyet ve iki mağlubiyet ile dördüncü sırada, Darüşşafaka Tekfen ise bir galibiyet ve yedi mağlubiyet ile 16. sırada yer alıyor.