Dokuz milyar avroluk futbol resitali başlıyor

İSTANBUL (AA) - Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2017-2018 sezonu, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Bu sezon gruplarda mücadele edecek 32 takımın futbolcularının piyasa değeri 9,3 milyar avroyu (Yaklaşık 38,5 milyar lira) buluyor.

En değerlisi Real Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele eden 32 takım içinde en değerlisi İspanyol ekibi Real Madrid oldu.

Transfer piyasasının nabzını tutan Alman internet sitesi "Transfermarkt"a göre Real Madrid'in futbolcularının değeri 744 milyon avro.

Real Madrid'i 706,5 milyon avro ile bir diğer İspanyol kulübü Barcelona izledi. İngiltere'nin Chelsea takımı ise 614,4 milyon avro ile üçüncü sıraya yerleşti.

Maribor'un değeri 13,9 milyon avro

Slovenya'nın Maribor takımı, 13,9 milyon avroluk piyasa değeriyle 32 takım içinde en az değere sahip kulüp olarak dikkati çekti.

Bu sıralamada, Azerbaycan'ın Karabağ takımı 17,2 milyon avro, Kıbrıs Rum Kesimi'nin APOEL ekibi ise 18,5 milyon avro ile Maribor'un üstünde yer aldı.

Beşiktaş 21. sırada

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş, 126,1 milyon avroluk değeriyle 32 takım içinde 21'inci sırayı aldı.

Siyah-beyazlıların G Grubu'ndaki rakiplerinden Monaco, 252,9 milyon avro ile 15'inci, Leipzig 189 milyon avroyla 17'nci, Porto ise 176,4 milyon avroyla 18'inci oldu.

En değerlisi H Grubu

Şampiyonlar Ligi'nde piyasa değeri toplamı en yüksek grup H Grubu oldu.

İspanya'nın Real Madrid, Almanya'nın Borussia Dortmund, İngiltere'nin Tottenham ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin APOEL takımlarının mücadele ettiği ve Şampiyonlar Ligi'nin en zorlu grubu olarak belirtilen H Grubu'ndaki takımların piyasa değerleri 1,64 milyar avroyu buldu.

Beşiktaş, Monaco, Porto ve Leipzig'in yer aldığı G Grubu ise 744 milyon avroyla toplam değeri en düşük grup olarak göze çarptı.

8 grup ve piyasa değerleri şöyle:

A Grubu: Basel, Manchester United, CSKA Moskova, Benfica (860,4 milyon avro)

B Grubu: Celtic, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Anderlecht (1,25 milyar avro)

C Grubu: Roma, Chelsea, Atletico Madrid, Karabağ (1,46 milyar avro)

D Grubu: Barcelona, Juventus, Olympiakos, Sporting Lizbon (1,47 milyar avro)

E Grubu: Spartak Moskova, Liverpool, Maribor, Sevilla (800,6 milyon avro)

F Grubu: Shakhtar Donetsk, Feyenoord, Manchester City, Napoli (1,13 milyar avro)

G Grubu: Monaco, Beşiktaş, Porto, Leipzig (744 milyon avro)

H Grubu: APOEL, Borussia Dortmund, Real Madrid, Tottenham (1,64 milyar avro)

En değerli futbolcu Messi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücaedele eden 32 takımın futbolcuları içinde en yüksek piyasa değerine sahip futbolcu Barcelonalı Lionel Messi oldu.

Arjantinli futbolcu 120 milyon avro piyasa değeriyle "Devler Ligi"ndeki 11 takımın toplam değerlerini tek başına geçmeyi başardı.

Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ise 100 milyon avroluk tahmini piyasa değeriyle ikinci sırada yer aldı.