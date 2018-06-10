Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
95876
ALTIN
186.684
DOLAR
4.4674
STERLİN
6.0078
EURO
5.2589
23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Buse Tosun altın madalya kazandı
23 Yaş Altı Avrupa Güreş...
Fenerbahçe Doğuş seriyi 2-0'a getirdi
Fenerbahçe Doğuş seriyi 2-0'a getirdi
Mersin Basketbol Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde
Mersin Basketbol Kadınlar Basketbol Süper...
Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli: En büyük önceliğim transfer dönemi olacak
Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli: En...
Ali Koç'un ilk transferi Damien Comolli
Ali Koç'un ilk transferi Damien...

Dünya Kupası tarihi: 2010

2010 yılında Güney Afrika'nın ev sahipliğinde ilk kez Afrika kıtasında düzenlenen Dünya Kupası'nı İspanya kazandı. İspanya'nın ilk şampiyonluğuna ulaştığı Dünya Kupası'nda Hollanda üçüncü kez finalde kaybetti.

Dünya Kupası tarihi: 2010

2010 yılında Güney Afrika'nın ev sahipliğinde ilk kez Afrika kıtasında düzenlenen Dünya Kupası'nı İspanya kazandı. İspanya'nın ilk şampiyonluğuna ulaştığı Dünya Kupası'nda Hollanda üçüncü kez finalde kaybetti.

10 Haziran 2018 Pazar 13:42
Dünya Kupası tarihi: 2010

İSTANBUL (AA) - 2010 yılında Güney Afrika'nın ev sahipliğinde ilk kez Afrika kıtasında düzenlenen Dünya Kupası'nı İspanya kazandı.

Adaylık sürecinde Mısır ve Fas'ı geride bırakan Güney Afrika, 19. Dünya Kupası'nı düzenleme hakkı elde etti.

Güney Afrika 2010'a Avrupa'dan 13, Afrika'dan 6, Güney Amerika'dan 5, Asya'dan 4, Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler'den 3 ve Okyanusya'dan bir ekip katıldı.

Turnuvada, Avrupa'dan Danimarka, İngiltere, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Hollanda, Portekiz, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsviçre, Afrika'dan Cezayir, Kamerun, Fildişi Sahili, Gana, Nijerya, Güney Afrika, Güney Amerika'dan Arjantin, Brezilya, Şili, Paraguay, Uruguay, Asya'dan Avustralya, Japonya, Kuzey Kore, Güney Kore, Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler'den ABD, Honduras, Meksika ve Okyanusya'dan Yeni Zelanda yer aldı.

İspanya'nın ilk şampiyonluğu

Şampiyonluğa ulaştığı EURO 2008'den itibaren dünya futbolunu domine etmeye başlayan İspanya Milli Takımı, Dünya Kupası tarihindeki ilk zaferini Güney Afrika'da yaşadı.

Pasa dayalı oyun tarzını Güney Afrika'da da başarılı bir şekilde uygulayan İspanya, turnuva boyunca kalesinde yalnızca iki gol gördü. İspanyollar, İsviçre'ye 1-0 yenilerek başladığı kupada, Honduras'ı 2-0 ve Şili'yi 2-1 yenerek 6 puanla grubunu birinci tamamladı. İkinci turda Portekiz'i, çeyrek finalde Paraguay'ı, yarı finalde de Almanya'yı 1-0'lık skorlarla saf dışı bırakan İspanya, finalde Hollanda'nın rakibi oldu.

Güney Afrika 2010 finali, 11 Temmuz 2010 tarihinde Johannesburg'daki Soccer City Stadı'nda yaklaşık 85 bin seyircinin önünde oynandı. Karşılaşmanın normal süresi 0-0 biterken, Andres Iniesta, 116. dakikada attığı golle İspanya'yı ilk Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıdı.

Hollanda üçüncü kez finalde kaybetti

Tarihinde üçüncü kez yükseldiği finalde bu kez İspanya'ya kaybeden Hollanda Milli Takımı'nın Dünya Kupası özlemi sürdü.

Daha önce 1974'te Batı Almanya'ya, 1978'de Arjantin'e kaybeden "Portakallar", üçüncü finalinde İspanya'ya boyun eğerek yine Dünya Kupası'nın bir adım uzağında kaldı.

Afrika'nın en başarılısı Gana

2010 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden 6 Afrika ülkesi arasında en başarılı takım Gana oldu.

Cezayir, Kamerun, Fildişi Sahili, Nijerya ve ev sahibi Güney Afrika, turnuvaya grup aşamasında veda ederken, Gana son 8 takım arasına kalmayı başardı. Grupta Sırbistan'ı 1-0 mağlup eden, Avustralya ile 1-1 berabere kalan ve Almanya'ya 1-0 kaybeden Gana, 4 puanla ikinci sırayı alarak, adını ikinci tura yazdırdı. İkinci turda uzatmalar sonucunda ABD'yi 2-1 ile geçen Afrika temsilcisi, çeyrek finalde Uruguay'a penaltılarla 4-2 yenilerek turnuvaya havlu attı.

Gol kralı Müller

Şampiyonada gol krallığına, Almanya'dan Thomas Müller ulaştı.

Turnuvada 5 gol kaydeden Müller, rakipleriyle aynı sayıda gol atmasına rağmen asist farkıyla (3) Altın Ayakkabı'nın sahibi oldu. Güney Afrika'da Müller ile birlikte İspanyol David Villa, Hollandalı Wesley Sneijder ve Uruguaylı Diego Forlan beşer gol bulmayı başardı.

64 maçta 145 gol atıldı

Güney Afrika 2010'da yapılan turnuvadaki 64 maçta toplam 145 gol atıldı.

Maç başına 2,3 gol ortalamasının yakalandığı kupanın en golcü takımları ise 16 golle Almanya ve 12 golle Hollanda oldu.

Muhabir: Mutlu Demirtaştan

Anahtar Kelimeler:
Spor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2018 FIFA Dünya Kupası'nda G Grubu: Tunus
2018 FIFA Dünya Kupası'nda G Grubu: Tunus
2018 FIFA Dünya Kupası'nda H Grubu: Polonya
2018 FIFA Dünya Kupası'nda H Grubu: Polonya
2018 FIFA Dünya Kupası'nda G Grubu: İngiltere
2018 FIFA Dünya Kupası'nda G Grubu: İngiltere
2018 FIFA Dünya Kupası'nda G Grubu: Belçika
2018 FIFA Dünya Kupası'nda G Grubu: Belçika
Dünya Kupası tarihi: 2002
Dünya Kupası tarihi: 2002
Dünya Kupası tarihi: 1998
Dünya Kupası tarihi: 1998
Dünya Kupası tarihi: 2006
Dünya Kupası tarihi: 2006
2018 FIFA Dünya Kupası'nda G Grubu: Panama
2018 FIFA Dünya Kupası'nda G Grubu: Panama

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim