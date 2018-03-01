Dusco Tosic hakkında takipsizlik kararı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaşlı futbolcu Dusco Tosic hakkında, kırmızı kart görmesine rağmen başka birinin akreditasyon kartıyla saha kenarından maçı izlemesine ilişkin başlatılan soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.
Tosic hakkında, 5 Şubat 2017’de Beşiktaş-Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında kırmızı kart gördüğü halde başka bir kişinin akreditasyon kartıyla saha kenarında maçı izlemesi üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı.
Savcılık, suç unsurları oluşmadığından Tosic hakkında takipsizlik kararı verdi.
Muhabir: Başak Akbulut Yazar, Muhammed Enes Can, Murat Kaya