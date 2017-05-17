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17 Mayıs 2017 Çarşamba 12:51

Erman Toroloğlu'ndan iddialı sözler

Ünlü yorumcu Erman Toroğlu Bursaspor-Beşiktaş maçından sonra söylediği sözler olay oldu.

Erman Toroloğlu'ndan iddialı sözler
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Erman Toroloğlu'ndan iddialı sözler
    Ünlü yorumcu Erman Toroğlu Bursaspor-Beşiktaş maçından sonra söylediği sözler olay oldu.Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Bursaspor - Beşiktaş maçını 2-0 siyah beyazlılar kazandı. Bu maçın ardından A Spor'da değerlendirmeler yapan Erman Toroğlu hakem Bülen Yıldırım'ı çok set eleştirdi.
   Maçın ardından kritik pozisyonları A Spor'da Takım Oyunu programında değerlendiren Erman Toroğlu şok ifadeler kullandı. Toroğlu 'Bana hakemin kim olduğunu söyleyin size maçın kimin alacağını söyleyeyim.' dedi. Yorumlarına devam eden ünlü spor adamı, 'Saha dşında bir güç savaşı var. Başakşehir Başkanı, TFF ve Beşiktaş. Bu maç hakem kararlarıyla Beşiktaş kazanmıştır.' diyen Toroğlu şampiyonluk yarışında son haftalara girilirken bomba yorumlar yaparak akıllara 'Şike mi yapılıyor' sorularını getirdi
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