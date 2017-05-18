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18 Mayıs 2017 Perşembe 10:07

Euroleague Fan-Zone aktiviteleri yarın başlıyor

Turkish Airlines Euroleague Final Four organizasyonunun en önemli parçalarından biri olan ve basketbol heyecanının farklı etkinliklerle bir araya geldiği Fan-Zone aktiviteleri, 19 Mayıs Cuma günü saat 10:00 itibariyle Marmara Forum’da başlıyor.

Euroleague Fan-Zone aktiviteleri yarın başlıyor
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Euroleague Fan-Zone aktiviteleri yarın başlıyor
   Turkish Airlines Euroleague Final Four organizasyonunun en önemli parçalarından biri olan ve basketbol heyecanının farklı etkinliklerle bir araya geldiği Fan-Zone aktiviteleri, 19 Mayıs Cuma günü saat 10:00 itibariyle Marmara Forum’da başlıyor.
Basketbolseverler, 19 Mayıs itibariyle 3 gün boyunca, Marmara Forum’un ev sahipliği yapacağı Fan-Zone alanlarındaki etkinliklere katılabilecek.
Fan-Zone etkinliklerine, 20 Mayıs Cumartesi günü Fenerbahçe oyuncularından Luigi Datome ve Ekpe Udoh da katılacak.
Ekpe Udoh, 20 Mayıs Cumartesi günü 10:00’da Marmara Forum’da One Team etkinliğine katılacak. Bu aktivitede Victor Khryapa, Kyle Hines, Othello Hunter, Kostas Papanikolaou, Ioannis Papapetrou, Nikola Vujcic ve Michalis Kakiouzis gibi isimler de yer alacak.
Luigi Datome de Fan Zone’da saat 20 Mayıs Cumartesi günü saat 10:00 itibariyle Adidas etkinliğinde yer alacak.
Ekpe Udoh ve Luigi Datome, 20 Mayıs Cumartesi günü Marmara Forum Fan-Zone alanında 11:00-11:30 arasında imza etkinliğinde de yer alacak.
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