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Everton'a 3 puanı Cenk Tosun getirdi

Everton, Cenk Tosun'un iki kez ağları sarstığı maçta deplasmanda Stoke City'yi 2-1 yendi.

Everton'a 3 puanı Cenk Tosun getirdi

Everton, Cenk Tosun'un iki kez ağları sarstığı maçta deplasmanda Stoke City'yi 2-1 yendi.

17 Mart 2018 Cumartesi 20:59
Everton'a 3 puanı Cenk Tosun getirdi

ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, milli futbolcu Cenk Tosun'un golleriyle konuk olduğu Stoke City'yi 2-1 yendi.

Ligin 31'inci haftasında, kümede kalma mücadelesi veren Stoke City, orta sıralarda yer alan Everton'u Britannia Stadı'nda konuk etti.

Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarıda gol olmazken, ev sahibi Stoke City'den Charlie Adam 30'uncu dakikada doğrudan kırmızı kart gördü.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Everton'da sahneye çıkan son dönemin formda oyuncusu Cenk Tosun, 69'uncu ve 84'üncü dakikalarda attığı gollerle takımının sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı. Stoke City'nin tek golünü, 77'nci dakikada Maxim Choupo-Moting kaydetti.

Stoke City'de eski Galatasaraylı Badou Ndiaye, 90 dakika forma giydi.

Cenk, son 3 lig maçında 4 kez ağları sarsarken Everton üst üste ikinci kez galip gelerek 40 puana ulaştı. Stoke City ise 27 puanda kaldı.

Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu

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