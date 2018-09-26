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Fatih Terim'den futbolculara sert uyarı

Galatasaray Teknik Direltörü Fatih Terim dünkü antremanda futbolculara sert uyarıda bulundu.

Fatih Terim'den futbolculara sert uyarı

Galatasaray Teknik Direltörü Fatih Terim dünkü antremanda futbolculara sert uyarıda bulundu.

26 Eylül 2018 Çarşamba 08:53
Fatih Terim'den futbolculara sert uyarı

Fatih Terim'den futbolculara sert uyarı

    Galatasaray Teknik Direltörü Fatih Terim dünkü antremanda futbolculara sert uyarıda bulundu.Akhisar yenilgisi sonrası soyunma odasında sessizliğini koruyan Fatih hoca, dünkü idmanda hesabı kesti! “Şampiyonlar Ligi’nde 1 galibiyetle havaya girmek bize yakışır mı? Galatasaray forması giyen birinin maç seçme,rakip seçme,saha seçme hakkı olamaz.Kötü oyunu, yenilgiyi kabul ederim, ama kötü mücadeleyi asla.Bir an önce kendinize gelin!”

   Süper Lig’de haftayı deplasmanda Akhisar yenilgisiyle kapatan Galatasaray’da, Fatih Terim fırtınası esiyor.Tecrübeli teknik adam, 3-0’lık yenilgi sonrasında, oyuncularını yaptıkları hatalarla başbaşa bırakmak için soyunma odasında konuşmamış ve doğrudan stattan ayrılmıştı. Ardından oyuncularına 1 gün izin veren Terim, dün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde toplanan takımını sert ifadelerle uyardı. Yağmur altında gerçekleşen idman öncesi öğrencileriyle bir konuşma yapan Terim, şunları dile getirdi:“Lokomotiv Moskova maçından, Akhisar maçına kadar geçen 4-5 günde ne değişti? Rakip mi seçiyoruz artık, maç mı seçiyoruz? Şampiyonlar Ligi’nde 1 galibiyetle havaya girmek bize yakışır mı? Galatasaray forması giyen bir oyuncunun maç seçme, rakip seçme, hatta iç sahaymış, deplasmanmış, saha, stat seçme hakkı olamaz. Kötü oyunu, hatta yenilgiyi ben de kabul ederim. Bunlar olacak, ama kötü mücadeleyi asla kabul etmem. Daha sezonun başındayız. Bir an önce kendinize gelin. Sizi bir daha böyle görmek istemiyorum.”

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Teknik Direltörü Fatih Terim
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