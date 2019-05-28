Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
86778
ALTIN
248.042
DOLAR
6.0264
STERLİN
7.6350
EURO
6.7280

Fenerbaçe'nin acı kaybı, Efsane başkan Metin Aşık vefat etti

Fenerbahçe'ye başta Rıdvan Dilmen'i Fenerbahçe'ye kazandıran sahaların centilmen ismi Metin Aşık'ın acı haberi Sarı-lacivertliler, vefat haberini resmi sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile duyurdu.

Fenerbaçe'nin acı kaybı, Efsane başkan Metin Aşık vefat etti

Fenerbahçe'ye başta Rıdvan Dilmen'i Fenerbahçe'ye kazandıran sahaların centilmen ismi Metin Aşık'ın acı haberi Sarı-lacivertliler, vefat haberini resmi sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile duyurdu.

28 Mayıs 2019 Salı 21:40
Fenerbaçe'nin acı kaybı, Efsane başkan Metin Aşık vefat etti

Fenerbaçe'nin acı kaybı, Efsane başkan Metin Aşık vefat etti


Türk futbolunun önemli isimlerinden Fenerbahçe'nin eski başkanı Metin Aşık hayatını kaybetti. Sarı-lacivertli kulüp, Metin Aşık'ın hayatını kaybettiğini resmi sitesinden duyurdu..


1989 ile 1993 yılları arasında Fenerbahçe'nin başkanlığını yapan Metin Aşık hayatını kaybetti. Fenerbahçe'ye başta Rıdvan Dilmen'i Fenerbahçe'ye kazandıran sahaların centilmen ismi Metin Aşık'ın acı haberi Sarı-lacivertliler, vefat haberini resmi sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile duyurdu.

Öte yandan Fenerbahçe, Fener Ol kampanyası kapsamında bu akşam bir televizyon kanalında gerçekleştireceği #WinWin adlı programın da, Metin Aşık'ın vefatı üzerine ileri bir tarihe ertelendiğini belirtti.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüzün eski başkanlarından, camiamızın değerli ismi Metin Aşık’ı kaybettik.

Fenerbahçemize çok değerli hizmetlerde bulunmuş kıymetli başkanımız Metin Aşık’a Allah'tan rahmet; değerli ailesine ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz.

Mekanı cennet olsun."

Fenerbhaçe'nin yanı sıra Beşiktaş Kulübü ve Türkiye Futbol Federasyonu da başsağlığı mesajı yayımladı.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanlarından Metin Aşık’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise, "Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanlarından Metin Aşık'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Metin Aşık'a Allah'tan rahmet; Ailesi, sevenleri ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

Galatasaray'dan da Metin Aşık ve Fenerbahçe için başsağlığı mesajı geldi. Sarı-kırmızıların paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanlarından Metin Aşık’ın vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Fenerbahçe Spor Kulübü'ne başsağlığı dileriz."

METİN AŞIK KİMDİR?

Metin Aşık 1989-93 yılları arasında Fenerbahçe'de başkanlık yapmıştır.Onun döneminde Fenerbahçe 1989-90 ve 1991-92 sezonlarında 2., 1990-91 ve 1992-93 sezonlarına 5. olmuş, 1990 yılında Beşiktaş'ı 3-2 yenerek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmıştır.

Metin Aşık döneminde Todor Veselinović, Ömer Kaner, Guus Hiddink, Erol Togay, Tınaz Tırpan ve Jozef Vengloš teknik direktörlük görevlerinde bulunmuştur.

Tanju Çolak, Engin İpekoğlu, Semih Yuvakuran, Candido Gerson ve Dzoni Novak gibi yıldızları Fenerbahçe'ye transfer etti. Futbol takımı döneminde şampiyonluktan uzak kalırken, önemli galibiyetlere (Galatasaray'a karşı 3 sezonda 3 kez 5 gollü galibiyet, UEFA Kupası'nda iki kez ikinci tura yükselme, Harald Schumacher'in jübilesinde Bayern Münih'e 3-2'lik galibiyet) ve ağır yenilgilere (kendi sahasında Aydınspor'a 6-1, Beşiktaş'a 5-1, Galatasaray, Beşiktaş ve Sarıyer'e 4-1, Avrupa Kupaları'nda Slovak Sigma Olomouc'a 7-1) uğradı.

Basketbol takımı ise 1990-91 sezonunda Deplasmanlı Lig tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı. Ayrıca 1990 ve 1991'de iki kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı.

Milliyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan Melih Aşık'ın kardeşidir.

Anahtar Kelimeler:
FenerbaçeMelih AşıkMetin AşıkFener Ol Kampanyası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erzurumspor Lig'e veda etti
Erzurumspor Lig'e veda etti
Göztepe Lig'de kalmayı başardı
Göztepe Lig'de kalmayı başardı
Bursaspor Lig'den düştü
Bursaspor Lig'den düştü
 Fenerbahçe sezonu galibiyetle kapadı
 Fenerbahçe sezonu galibiyetle kapadı
Şampiyon Galatasaray'a özel kutlama
Şampiyon Galatasaray'a özel kutlama
Sivasspor son maçta şampiyona geçit vermedi
Sivasspor son maçta şampiyona geçit vermedi
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne direk katılıyor
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne direk katılıyor
Trabzonspor'a galibiyet yetmedi
Trabzonspor'a galibiyet yetmedi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort