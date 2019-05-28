Fenerbaçe'nin acı kaybı, Efsane başkan Metin Aşık vefat etti



Türk futbolunun önemli isimlerinden Fenerbahçe'nin eski başkanı Metin Aşık hayatını kaybetti. Sarı-lacivertli kulüp, Metin Aşık'ın hayatını kaybettiğini resmi sitesinden duyurdu..



1989 ile 1993 yılları arasında Fenerbahçe'nin başkanlığını yapan Metin Aşık hayatını kaybetti. Fenerbahçe'ye başta Rıdvan Dilmen'i Fenerbahçe'ye kazandıran sahaların centilmen ismi Metin Aşık'ın acı haberi Sarı-lacivertliler, vefat haberini resmi sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile duyurdu.

Öte yandan Fenerbahçe, Fener Ol kampanyası kapsamında bu akşam bir televizyon kanalında gerçekleştireceği #WinWin adlı programın da, Metin Aşık'ın vefatı üzerine ileri bir tarihe ertelendiğini belirtti.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüzün eski başkanlarından, camiamızın değerli ismi Metin Aşık’ı kaybettik.

Fenerbahçemize çok değerli hizmetlerde bulunmuş kıymetli başkanımız Metin Aşık’a Allah'tan rahmet; değerli ailesine ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz.

Mekanı cennet olsun."

Fenerbhaçe'nin yanı sıra Beşiktaş Kulübü ve Türkiye Futbol Federasyonu da başsağlığı mesajı yayımladı.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanlarından Metin Aşık’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise, "Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanlarından Metin Aşık'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Metin Aşık'a Allah'tan rahmet; Ailesi, sevenleri ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

Galatasaray'dan da Metin Aşık ve Fenerbahçe için başsağlığı mesajı geldi. Sarı-kırmızıların paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanlarından Metin Aşık’ın vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Fenerbahçe Spor Kulübü'ne başsağlığı dileriz."

METİN AŞIK KİMDİR?

Metin Aşık 1989-93 yılları arasında Fenerbahçe'de başkanlık yapmıştır.Onun döneminde Fenerbahçe 1989-90 ve 1991-92 sezonlarında 2., 1990-91 ve 1992-93 sezonlarına 5. olmuş, 1990 yılında Beşiktaş'ı 3-2 yenerek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmıştır.

Metin Aşık döneminde Todor Veselinović, Ömer Kaner, Guus Hiddink, Erol Togay, Tınaz Tırpan ve Jozef Vengloš teknik direktörlük görevlerinde bulunmuştur.

Tanju Çolak, Engin İpekoğlu, Semih Yuvakuran, Candido Gerson ve Dzoni Novak gibi yıldızları Fenerbahçe'ye transfer etti. Futbol takımı döneminde şampiyonluktan uzak kalırken, önemli galibiyetlere (Galatasaray'a karşı 3 sezonda 3 kez 5 gollü galibiyet, UEFA Kupası'nda iki kez ikinci tura yükselme, Harald Schumacher'in jübilesinde Bayern Münih'e 3-2'lik galibiyet) ve ağır yenilgilere (kendi sahasında Aydınspor'a 6-1, Beşiktaş'a 5-1, Galatasaray, Beşiktaş ve Sarıyer'e 4-1, Avrupa Kupaları'nda Slovak Sigma Olomouc'a 7-1) uğradı.

Basketbol takımı ise 1990-91 sezonunda Deplasmanlı Lig tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı. Ayrıca 1990 ve 1991'de iki kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı.

Milliyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan Melih Aşık'ın kardeşidir.