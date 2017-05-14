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14 Mayıs 2017 Pazar 16:54

Fenerbahçe 79 - Yakın Doğu Üniversitesi 72

Kadınlar Basketbol Ligi Final Serisi 4. maçında Fenerbahçe evinde Yakın Doğu Üniversitesi'ni 79-72 yendi. Şampiyon son maçta belli olacak...

Fenerbahçe 79 - Yakın Doğu Üniversitesi 72
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Fenerbahçe 79 - Yakın Doğu Üniversitesi 72

Kadınlar Basketbol Ligi play-off finalinin dördüncü maçında Fenerbahçe, Yakın Doğu Üniversitesi'ni 79-72 yenerek, 2-0 geride olduğu seride durumu 2-2 yaptı.


Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Yakın Doğu Üniversitesi'ni 79 - 72 yenen Fenerbahçe, seriyi 2-2'ye getirdi.
Fenerbahçe Ülker Sports Arena Metro Enerji Salonu'nda oynanan maçı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da izledi.
Final serinin 5. ve son maçı 17 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. Şampiyonun belli olacağı bu maç Yakın Doğu Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Caferağa Spor Salonu'nda oynanacak.
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