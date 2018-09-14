Fenerbahçe, Barcelona dev işbirliğine gidiyor

Fenerbahçe önümüzdeki sezon Barcelona ile futbolcu konusunda işbirliğine gidiyor.Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, dünya devi Barcelona ile altyapıdan, transfere, antröner eğitiminden, birlikte düzenlenecek uluslararası turnuvalara kadar birçok konuda eşi benzeri görülmemiş işbirliğine imza atmak için düğmeye bastı.Başkan Ali Koç’un, “Barcelona Başkanı ile görüştük. İnşallah önümüzdeki yaz beraber bir şey yapacağız” sözleri büyük ses getirdi.

Fenerbahçe ile İspanyol devi arasında birçok konuda kapsamlı işbirliğine imza atılacak.İspanyol devi özellikle A takımda şans bulamayan genç yetenekleri tecrübe kazanmaları için farklı kulüplere kiralıyor. Ali Koç, Fenerbahçe’nin bu konuda öncelikli olmasını sağlama için girişimde bulunacak.

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