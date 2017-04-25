Fenerbahçe Basketbol'da tarih yazdı

Kanarya tarihe geçti

Şampiyonluk finalde kaçmıştı

FENERBAHÇE: 79 - PANATHİNAİKOS: 61

turundaki rakibi Panathinaikos Superfoods’u deplasmanda 71-58 ve 80-75’lik skorlarla mağlup eden Fenerbahçe, Ülker Arena’da oynanan karşılaşmada da Yunan ekibini 79-61 yenerek seride durumu 3-0’a getirdi ve Final-Four’a kaldı.Sarı-lacivertliler, bu sene İstanbul’un ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu’nda 19-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Final-Four’da finale kalmak için ter dökecek.THY Euroleague çeyrek final turu üçüncü karşılaşmasında evinde Panathinasikos Superfoods’u 79-61 mağlup eden Fenerbahçe, seride durumu 3-0’a getirdi ve üst üste 3. kez Final-Four’a kalma başarısı gösterdi.THY Euroleague’de normal sezonu 18 galibiyet, 12 mağlubiyetle 5. sırada bitiren Fenerbahçe, play-off turunda Panathinaikos Superfoods ile eşleşti. Sezonu 19 galibiyet, 11 mağlubiyetle 4. sırada bitirdiği için saha avantajını elinde bulunduran Yunan ekibi, evinde Fenerbahçe tarafından adeta bozguna uğradı. O.A.K.A Arena’da oynanan iki maçı da 71-58 ve 80-75’lik skorlarla kazanan sarı-lacivertliler, İstanbul’daki mücadeleler için de büyük avantaj sağlamıştı. Bu akşam Ülker Arena’da oynanan karşılaşmayı da 79-61 kazanan Kanarya, seride durumu 3-0’a getirdi ve Final-Four’a yükseldi.Fenerbahçe, Panathinaikos Superfoods’u eleyerek Türk basketbol tarihine geçti. Euroleague’de Anadolu Efes ile beraber 2’şer kez Final-Four’a kalma başarısı gösteren Fenerbahçe, Yunan ekibini de kupanın dışına iterek Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda 3. defa Dörtlü Final gören ilk Türk takımı oldu.2014-2015 ve 2015-2016 yıllarında Dörtlü Final gören Fenerbahçe, geçen sene bu turda Laboral Kutxa’yı saf dışı bırakarak finalde CSKA Moskova’nın rakibi oldu. Başından sonuna büyük çekişmeye sahne olan maçın normal süresi 83-83 ermiş, uzatmalarda ise Rus ekibi karşılaşmayı 101-96 kazanarak kupaya uzanan taraf olmuştu.3. maçında taraftarı önünde Yunanistan temsilcisi Panathinaikos’u konuk eden Fenerbahçe, mücadeleyi 79-61 kazanarak seride durumu 3-0 yaptı ve üst üste 3. kez Final Four’a katılmaya hak kazandı.Salon: Ülker Sports ArenaHakemler: Luigi Lamonica x, Fernando Rocha xx, Boris Ryzhyk xxFenerbahçe: Sloukas xx 6, Kalinic xxx 10, Bogdanovic xxx 10, Datome xxx 10, Vesely xxx 6, Udoh xxx 10, Melih x, Antic x, Bennett x, Nunnally xx 12, Ali Muhammed xxx 13, Ahmet x 2Başantrenör: Zeljko ObradovicPanathinaikos: Singleton xx 12, Rivers xx 16, James 8 x, Gist 7 xx, Calathes 5 xx, Nichols x, Fotsis x 4, Pappas x 1, Feldeine xx 6, Gabriel x 2, Bourousis xBaşantrenör: Xavi Pascual1. periyot: 18-17 (Fenerbahçe lehine)Devre: 37-30 (Fenerbahçe lehine)3. periyot: 52-42 (Fenerbahçe lehine)