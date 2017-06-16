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16 Haziran 2017 Cuma 19:56

Fenerbahçe'de 2.ci Aykut Kocaman dönemi

Fenerbahçe teknik direktörünü bugün resmen açıkladı.

Fenerbahçe'de 2.ci Aykut Kocaman dönemi
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Fenerbahçe'de 2.ci Aykut Kocaman dönemi
Fenerbahçe teknik direktörünü bugün resmen açıkladı.Günlerdir konululan ve beklenen Aykut Kocaman ismi nihayet resmiyet kazandı.Fenerbahçe resmi siteden Aykut Kocaman'ı böyle açıkladı:

1988-1996 yılları arasında futbol takımımızın formasını başarıyla terletmiş,  2010-2013 yılları arasında 1 lig ve 2 Türkiye Kupası zaferi ile birlikte UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final sevincini camiamıza yaşatan takımımızın teknik direktörü Sayın Aykut Kocaman ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılmıştır.

Geçtiğimiz yıl Atiker Konyaspor’un teknik direktörlüğünü yürüten Sayın Aykut Kocaman ve ekibi ile 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Camiamızın yetiştirdiği önemli bir değer olan Sayın Aykut Kocaman’a yuvana ‘hoş geldin’ diyor, futbol takımımızın başında kendisine nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.

Yeni teknik direktörümüz Sayın Aykut Kocaman’ın imza törenine dair detaylar ilerleyen günlerde duyurulacaktır.
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Aykut KocamanFenerbahçe
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