Fenerbahçe'de başkanlık töreni yarın
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç yarın yapılacak törenle başkanlık mazbatasını alacak.Kulüğten yapılan açıklamada şöyle denildi.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ
Son Güncelleme: 04.06.2018 14:25
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç yarın yapılacak törenle başkanlık mazbatasını alacak.Kulüğten yapılan açıklamada şöyle denildi.
Fenerbahçe'de başkanlık töreni yarın
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç yarın yapılacak törenle başkanlık mazbatasını alacak.Kulüğten yapılan açıklamada şöyle denildi.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ