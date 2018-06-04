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Fenerbahçe'de başkanlık töreni yarın

 Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç yarın yapılacak törenle başkanlık mazbatasını alacak.Kulüğten yapılan açıklamada şöyle denildi.

Fenerbahçe'de başkanlık töreni yarın

 Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç yarın yapılacak törenle başkanlık mazbatasını alacak.Kulüğten yapılan açıklamada şöyle denildi.

04 Haziran 2018 Pazartesi 17:19
Fenerbahçe'de başkanlık töreni yarın

Fenerbahçe'de başkanlık töreni yarın

   Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç yarın yapılacak törenle başkanlık mazbatasını alacak.Kulüğten yapılan açıklamada şöyle denildi.

  Başkanımız Ali Koç ve Yönetim Kurulumuzun Mazbata Töreni yarın Saat 18:00’de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşecektir. Saat 17:00 itibariyle Fenerium Tribünü’ne A1, A2, B5, B6, C1, C2, 1 ve 10 no’lu kapılardan giriş yapılabilecektir. Mazbata törenine tüm taraftarlarımız davetlidir.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

Son Güncelleme: 04.06.2018 14:25
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeAli Koç
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