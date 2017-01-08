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08 Ocak 2017 Pazar 19:20

Fenerbahçe Denizlispor'a fark attı.

 İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da yapan Fenerbahçe ilk oynadığı hazırlık maçında Denizlispor'u farklı yendi.

Fenerbahçe Denizlispor'a fark attı.
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Fenerbahçe Denizlispor'a fark attı 5-1

   İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da yapan Fenerbahçe ilk oynadığı hazırlık maçında Denizlispor'u farklı yendi.Maça tam kadro ideal onbiri ile çıkan Fenerbahçe ilk golüne Fernandao ile kavuştu.Karşılaşmanın 6.dakikasında Şener'in pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Volkan Şen topu Fernandoa'ya verdi.Fernandao rahat pozisyonda takımını 1-0 öne geçirdi.18.dakikada Alper'in şurtu kaleciden dönünce Fernandoa  durumu 2-0 yaptı.Maçın 36. dakikasında Volkan Şen arka adelesinden sakatlanark yerini yeni transfer Alexsandra oyuna girdi.43. dakikada yeni transfer Alexsandra lens'in pasını iyi değerlendirdi ve ilk yarı 3-0 Fenerbahçe'nin galibiyeti ile sonuçlandı.
  Maçın ikinci yarısına da hızlı başlayan Fenerbahçe 53.cü dakikada Salih Uçan'la durumu 4-0 yaptı.Maçta 65.ci dakikada Denizlisor kazandığı penaltı atışını gole çevirdi ve durumu 4-1 yaptı.83.cü dakikada Fernandao kornerden gelen topu iyi değerlendirerek durumu 5-1 yaptı.Maç bu skorla sona erdi.




 
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FenerbahçeDenizlispor
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