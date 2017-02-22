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22 Şubat 2017 Çarşamba 08:13

Fenerbahçe Krasnador maçı saat kaçta,hangi kanalda

 Son oynadığı maçlarda kötü sonuçlar alan ve oynadıkları futbolla taraftarlarının tepkisini çeken Fenerbahçe avrupada tur peşinde.

Fenerbahçe Krasnador maçı saat kaçta,hangi kanalda
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Fenerbahçe Krasnador maçı saat kaçta,hangi kanalda
 Son oynadığı maçlarda kötü sonuçlar alan ve oynadıkları futbolla taraftarlarının tepkisini çeken Fenerbahçe avrupada tur peşinde.Fenerbahçe, deplasmanda 1-0 kaybettiği UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçının rövanşında Rus ekibi Krasnodar’ı konuk ediyor.  
    Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak ve  TivibuSpor kanalından ekranlara gelecek. Karşılaşmada Polonya Futbol Federasyonu'ndan Paweł Raczkowski düdük çalacak.
   Fenerbahçe ,iki ve daha farklı skorların tamamında tur atlayan taraf olacak. 1-0'lık galibiyette maç uzatmalara gidecek. Ancak 2-1, 3-2 gibi tek farklı ve gollü galibiyetlerde ise sarı-lacivertli ekip elenen taraf olacak.
   Bu sezon Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turundan başlayan Fenerbahçe , Fransız ekibi Monaco'ya elendikten sonra Avrupa Ligi Play Off turunda İsviçre temsilcisi Grasshoppers'ı geçerek gruplara kaldı. A Grubunda İngiltere'den Manchester United, Hollanda'dan Feyenoord ve Ukrayna'dan Zorya Luhansk ile eşleşen Takımımız, gruptan  lider olarak çıktı. Grubunda oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet sonucu 13 puan toplayan Fenerbahçemiz, 8 gol atıp, 6 gol yedi.
   Fenerbahçe , rövanş karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 216. mücadelesini verecek. Avrupa kupalarındaki 42. sezonunu geçiren takımımız, geride kalan  214 maçta 80 galibiyet, 43 beraberlik, 92 mağlubiyet alırken; 269 gol atıp, 319 gol yedi.
Muhtemel 11
 
Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, İsmail, Lens, Mehmet Topal, Josef, Alper, Sow, Van Persie..
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