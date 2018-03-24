Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım, Fenerbahçe Ereğli kulüp şubesini açtı

ZONGULDAK (AA) - İlçede ilk olarak Gülüç beldesindeki Fenerbahçe Spor Okulu'nu ziyaret eden Yıldırım, bir süre halı sahada yapılan maçı izledi.

Daha sonra çocuklarla bir araya gelen Yıldırım, futbol okulunda takımdaki tek kız oyuncu olan 17 yaşındaki Kübra Özsoy ile sohbet etti.

Yıldırım, futbolu sevdiğini söyleyen Özsoy'a, "Alex'in yerine alalım seni. Alex, Alex diyorlar, işte bulduk. Bulduk yani." dedi.

Başkan Yıldırım daha sonra ilçe merkezindeki şubenin açılış kurdelesini Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu ve Ereğli Belediye Başkan Vekili Ayhan Atay ile kesti.

Şubenin 3 katlı hizmet binasını gezen Yıldırım'a, Şube Başkanı Serdar Özbek tarafından ilçede yapılan ve yapılması hedeflenen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Burada Fenerbahçeli taraftarlarla fotoğraf çektiren Yıldırım, Kaymakam Madenoğlu'na Fenerbahçe forması hediye etti.

Muhabir: Mustafa Kemal Bektaş



