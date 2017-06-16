Fenerbahçe Nabil Dirar ile anlaştı

Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla Nabil Dirar için kulübü Monaco ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla Nabil Dirar için kulübü Monaco ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.