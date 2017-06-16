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16 Haziran 2017 Cuma 09:11

Fenerbahçe Nabil Dirar ile anlaştı

Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla Nabil Dirar için kulübü Monaco ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Fenerbahçe Nabil Dirar ile anlaştı
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Fenerbahçe Nabil Dirar ile anlaştı
 Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla Nabil Dirar için kulübü Monaco ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, futbolcu Nabil Dirar'ın kulübümüze transferi konusunda AS Monaco ile prensip anlaşmasına varmıştır.
Nabil Dirar, 16 Haziran 2017 Cuma günü saat 15:30'da İstanbul’a gelecek ve futbolcu ile görüşmeler burada devam edecektir. Ayrıca Dirar'ın sağlık kontrolleri İstanbul'da gerçekleşecektir.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur."
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FenerbahçeNabil Dirar
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