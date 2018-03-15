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Fenerbahçe'nin Kocaman'la 22. derbisi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kariyerindeki 22. derbi sınavını 17 Mart Cumartesi günü Galatasaray karşısında verecek.

Fenerbahçe'nin Kocaman'la 22. derbisi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kariyerindeki 22. derbi sınavını 17 Mart Cumartesi günü Galatasaray karşısında verecek.

15 Mart 2018 Perşembe 13:54
Fenerbahçe'nin Kocaman'la 22. derbisi

İSTANBUL - (AA) -

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kariyerindeki 22. derbi sınavını 17 Mart Cumartesi günü Galatasaray karşısında verecek.

Sarı-lacivertli takımın başında bugüne dek Beşiktaş ve Galatasaray karşısında 21 derbiye çıkan Kocaman, bu karşılaşmalarda Fenerbahçe'nin 8 galibiyet almasını sağladı.

Söz konusu derbilerde Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, 7 beraberlik alırken, 6 defa da yenildi.

Galatasaray'a karşı 3 galibiyet

Aykut Kocaman, Galatasaray derbilerinde Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak 3 kez galibiyet sevinci yaşadı.

Tecrübeli teknik adamla Fenerbahçe, hafta sonu Galatasaray karşısında 11. kez mücadele edecek. Kocaman'la Fenerbahçe, sarı-kırmızılılar karşısında aldığı 3 galibiyetin yanı sıra sahadan 4 defa beraberlik ve 3 kez de yenilgiyle ayrıldı.

Kocaman'ın yönetimindeki Fenerbahçe'nin Galatasaray'la oynadığı maçlar şöyle:

Tarih

Kulvar Maç Skor24 Ekim 2010Süper LigFenerbahçe-Galatasaray 0-018 Mart 2011Süper LigGalatasaray-Fenerbahçe1-27 Aralık 2011Süper LigGalatasaray-Fenerbahçe 3-1

17 Mart 2012

Süper LigFenerbahçe-Galatasaray 2-222 Nisan 2012Süper Lig (Süper Final Grubu) Galatasaray-Fenerbahçe 1-212 Mayıs 2012Süper Lig (Süper Final Grubu) Fenerbahçe-Galatasaray 0-012 Ağustos 2012TFF Süper KupaGalatasaray-Fenerbahçe3-216 Aralık 2012Süper LigGalatasaray-Fenerbahçe2-112 Mayıs 2012Süper LigFenerbahçe-Galatasaray 2-122 Ekim 2017Süper LigGalatasaray-Fenerbahçe0-0Beşiktaş'la 11 kez

Kocaman, Fenerbahçe'nin başında Beşiktaş'a karşı 11 derbide boy gösterdi.

Bu derbilerde sarı-lacivertliler, 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Kadıköy'de hiç kaybetmedi

Fenerbahçe, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kadıköy'de oynadığı 9 derbiyi de kaybetmedi.

Sarı-lacivertliler, Kocaman döneminde Ülker Stadı'nda çıktığı 9 derbide 5 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

Kocaman'ın Fenerbahçe'si Galatasaray karşısında iç sahada bir galibiyet alırken, 3 derbide beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğünde Beşiktaş'a karşı ise Kadıköy'de 4 galibiyet alırken, bir maç da berabere bitti.

Muhabir: Erkan Tiryaki

Son Güncelleme: 15.03.2018 13:30
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSporGalatasarayFutbolFenerbahçeDerbi SınavıBeşiktaşAykut Kocaman
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