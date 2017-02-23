Fenerbahçe Olimpiakos’u konuk ediyor

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines Euroleague 23. hafta maçında Olimpiakos’u ağırlıyor. 20:45’te Ülker Sports Arena’da oynanacak mücadele, beIN Sports 3 kanalından naklen yayınlanacak. Bu mücadele, aynı zamanda “Haftanın Maçı” özelliği de taşıyacak. İki takım arasında bu sezon Yunanistan’da oynanan ilk mücadele, Fenerbahçe 71-62’lik üstünlüğüyle noktalanmıştı.Fenerbahçe, bu sezon Euroleague’de bu sezon oynadığı 22 Euroleague maçında 14 galibiyet elde etti. Son Euroleague mücadelesinde Darüşşafaka Doğuş deplasmanından 72-65’lik mağlubiyetle ayrıldı.Yunanistan’ın en önemli iki temsilcisinden biri olan Olimpiakos’un mazisinde 3 Euroleague, 12 Yunanistan Ligi, 9 Yunanistan Kupası ve 1 Kıtalararası Kupa şampiyonlukları bulunuyor. Yunanistan temsilcisi, bu sezon Euroleague’de 22 hafta sonunda 16 galibiyet elde etti ve haftaya üçüncü sırada giriyor.Son Euroleague maçında Zalgiris Kaunas’ı ağırladığı mücadeleden 73-64 galip ayrıldı.