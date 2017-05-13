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13 Mayıs 2017 Cumartesi 08:10

Fenerbahçe seride durumu 2-1 yaptı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe Ülker Sports Arena Metro Enerji Salonu’nda karşılaştı. Rakibini 71-70 yenen Fenerbahçe, seriyi de 2-1’e taşıdı.

Fenerbahçe seride durumu 2-1 yaptı
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Fenerbahçe seride durumu 2-1 yaptı
   Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe Ülker Sports Arena Metro Enerji Salonu’nda karşılaştı. Rakibini 71-70 yenen Fenerbahçe, seriyi de 2-1’e taşıdı.
    Final serisinin 4. maçı 14 Mayıs Pazar günü yine Fenerbahçe Ülker Sports Arena Metro Enerji Salonu’nda oynanacak. Fenerbahçenin bu maçı da kazanması durumunda şampiyonu 5. maç belirleyecek.

Salon: Fenerbahçe Ülker Sports Arena Metro Enerji Salonu
Hakemler: Emin Moğulkoç, Turgut Işık, Tekin Özübir
Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 12, Quigley 16, Parker 7, Gruda 14, Lavender 12, Pelin Derya Bilgiç 2, Ayşe Cora 6, Tuğçe Canıtez 2, Esra Ural
Yakın Doğu Üniversitesi: Vandersloot 15, McBride 20, Bahar Çağlar 2, Leuchanka 2, Holingsvorth 20, Olcay Çakır Turgut 6, Eldebrink 5, Sinem Ataş, Gizem Başaran
1. Periyot: 20-16
2. Periyot: 42-34
3. Periyot: 64-52
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Anahtar Kelimeler
Fenerbahçe Kadın Basketbol TakımıYakın Doğu Üniversitesi
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