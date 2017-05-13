Fenerbahçe seride durumu 2-1 yaptı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe Ülker Sports Arena Metro Enerji Salonu’nda karşılaştı. Rakibini 71-70 yenen Fenerbahçe, seriyi de 2-1’e taşıdı.

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