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 Fenerbahçe sezonu galibiyetle kapadı

 Fenerbahçe evinde oynadığı karşılaşmada Antalyaspor'u 3-1 yenerek Ligi 6.cı sırada tamamladı.

 Fenerbahçe sezonu galibiyetle kapadı

 Fenerbahçe evinde oynadığı karşılaşmada Antalyaspor'u 3-1 yenerek Ligi 6.cı sırada tamamladı.

26 Mayıs 2019 Pazar 20:50
 Fenerbahçe sezonu galibiyetle kapadı

 Fenerbahçe sezonu galibiyetle kapadı

   Fenerbahçe evinde oynadığı karşılaşmada Antalyaspor'u 3-1 yenerek Ligi 6.cı sırada tamamladı.Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor’u konuk etti. Rakibini 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, kabus gibi geçen sezonu galibiyetle tamamladı. Fenerbahçe, bu sonuçla ligi 6’ıncı sırada bitirdi.

Fenerbahçe’nin gollerini 13. dakikada Miha Zajc, 69. dakikada Eljif Elmas ve 90’ıncı dakikada Victor Moses kaydetti. Antalyaspor’un tek golü ise 33. dakikada Mevlüt Erdinc’ten geldi.

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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeAntalyaspor
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