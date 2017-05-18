Fenerbahçe'ye bu yıl da kupa yok; 2 yıldır sezonu kupasız kapatıyor

SON 17 YILDA 8 FİNAL, 4 YARI FİNAL

’in bitimine 3 hafta kala lider Beşiktaş’ın 11 puan gerisinde kalarak matematiksel olarak şampiyonluk şansı kalmayan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda da Medipol Başakşehir’e elenerek sezonu kupasız kapattı. 2014-2015 sezonunda İsmail Kartal yönetiminde kupa kazanamayan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon da Pereira yönetiminde ligi 2. sırada tamamlamış, Türkiye Kupası’nda da finalde Galatasaray’a kaybetmişti. Medipol Başakşehir karşısında alınan sonuçla birlikte Fenerbahçe son 3 sezonda lig ve kupada mutlu sona ulaşamamış oldu.’a 1999-2000 yılında oynanan maçta yenilerek Türkiye Kupası’ndan elenen ve çok eleştirilen Fenerbahçe, bu sezonun ardından kupada mücadele ettiği 17 sezonda 8 final, 4 yarı final, 1 de çeyrek final oynadı. Sarı-lacivertliler kupayı 2 kez müzesine götürdü.Medipol Başakşehir’e sahasında penaltılarla kaybederek Ziraat Türkiye Kupası’na yarı finalde veda eden Fenerbahçe, son 17 sezonda 4. kez yarı final mücadelesi verdi. 1999-2000 sezonunda Pendikspor’a yenilerek elenen ve çok eleştirilen sarı-lacivertliler, bu sezonun ardından Türkiye Kupası’nda finallerin takımı oldu. 2000-2001, 2004-2005, 2005-2006, 2008-2009 ve 2009-2010 yıllarında kupada finale kalan Fenerbahçe, bu sezonlarda rakiplerine kaybederek kupayı kazanamadı. Aykut Kocaman yönetiminde 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında finale yükselen ve bu finallerde galibiyete uzanan sarı-lacivertliler, son olarak geçtiğimiz sezon finale çıkma başarısı gösterdi. Galatasaray ile karşılaşan ve rakibine 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, son 17 sezonda 8 kez final oynadı ve 2 kez kupayı kazandı.4. kez yarı finalde veda ettiMedipol Başakşehir’le deplasmanda oynanan ilk maçtan 2-2’lik avantajlı skorla dönmesine karşın, sahasındaki maçı penaltılarla kaybeden Fenerbahçe, son 17 sezonda kupaya 4. kez yarı finalde veda etti. Sarı-lacivertliler daha önce 2003-2004, 2006-2007 ve 2014-2015 sezonlarında yarı final oynamıştı. Fenerbahçe, 2007-2008 sezonunda kupada çeyrek final oynadı.