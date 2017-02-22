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22 Şubat 2017 Çarşamba 20:38

Fenerbahçe'de hüsran, yönetim istifa sesleri

 Fenerbahçe ilk maçı Rusya'da 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Krasnodar'ı konuk etti.

Fenerbahçe'de hüsran, yönetim istifa sesleri
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Fenerbahçe'de hüsran,yönetim istifa sesleri

   Fenerbahçe ilk maçı Rusya'da 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Krasnodar'ı konuk etti.Maçın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı. Maçta ikinci yarıda da gol olmayınca Fenerbahçe tura veda etti. Taraftarların yoğun ilgi göstermediği karşılaşma sonunda taraftarlar yönetim istifa sesleri stadı doldurdu.
Fenerbahçe:
 Volkan, Şener, Skrtel, Kjaer, İsmail, Lens, Mehmet Topal, Alper, Josef, Sow, Van Persie
Krasnodar: 
Kritsyuk, Naldo, Granqvist, Gazinski, Podberezkin, Ramirez, Wanderson, Claesson, Kaleshin, Kabore, Smolov

Yazarımız Tayfun Gökdeniz'in maç yorumu
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KrasnodarFenerbahçe
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