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Fenerbahçeli Janssen: Maç kazanmaya başlamamız lazım

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Janssen, "Sezonun başındayız. Çok önemli maçlar oynuyoruz. Maç kazanmaya başlamamız lazım. Bu da yarınki maçla başlamalı." dedi.

Fenerbahçeli Janssen: Maç kazanmaya başlamamız lazım

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Janssen, "Sezonun başındayız. Çok önemli maçlar oynuyoruz. Maç kazanmaya başlamamız lazım. Bu da yarınki maçla başlamalı." dedi.

16 Eylül 2017 Cumartesi 17:28
Fenerbahçeli Janssen: Maç kazanmaya başlamamız lazım

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin Hollandalı golcüsü Vincent Janssen, maç kazanmaya başlamaları gerektiğini söyledi.

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Sarı-lacivertli ekibin, İngiltere'nin Tottenham takımından sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Janssen, FB TV'ye açıklamalarda bulundu.

Ligde deplasmanda yarın Aytemiz Alanyaspor ile önemli bir maç yapacaklarını belirten 23 yaşındaki futbolcu, "Sezonun başındayız. Çok önemli maçlar oynuyoruz. Maç kazanmaya başlamamız lazım. Bu da yarınki maçla başlamalı." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin sahasında 3-2 mağlup olduğu Medipol Başakşehir maçında ilk kez sarı-lacivertli formayı giyen Janssen, "Stadımızda oynadığım o karşılaşmada harika bir atmosfer vardı. Aslında benim için her şey havalimanında başladı. Nasıl bir taraftar grubumuz olduğunu gördüm. Stadımızdaki havayı gözlemledim ve bizim de bunun karşılığında bir şey vermemiz gerekiyor. Bizim onlar için sahaya çıkıp savaşmamız, mücadele etmemiz gerekiyor. Ben de bunun bir parçasıyım. Ben de her zaman taraftarımız için elimden geleni yapacağım." değerlendirmesinde bulundu.

"Mücadele eden bir oyuncuyum"

Profesyonel kariyerine Hollanda'nın Almere City takımında başlayan Janssen, koşular yaparak savunma oyuncularını zor durumda bırakmayı sevdiğini belirterek, "Güçlü ve saha içinde savaşan, mücadele eden bir oyuncuyum. Bu istekle sahaya çıkıyorum. Hem havadan hem de yerden top alabilecek bir futbolcuyum. Tabii ki gol atmak isteyen bir oyuncuyum." diye konuştu.

Fenerbahçe'ye transferinin çok hızlı gerçekleştiğini vurgulayan Janssen, şunları kaydetti:

"İngiltere'de transfer sezonu kapandığından dolayı, Tottenham'da kalacağımı düşünüyordum ama öyle olmadı. Bildiğiniz gibi Türkiye’de transfer dönemi daha sonra kapandı. Son gün ise Fenerbahçe bana teklif yaptı ve her şey çok hızlı gelişti. Transfer süreci hızlı bir şekilde noktalandı. İlk andan itibaren burada harika şeyler gördüm. Havalimanında gördüklerim hayatımda ilk kez yaşadığım şeylerdi. Harika bir karşılaşma hazırladılar. Böyle bir ortamda kendinizi harika hissediyorsunuz. Tesislerimizde herkes bana yardımsever davrandı. Antrenmana çıktım ve ertesi gün kadrodaydım. Bu hafta iyi bir antrenman haftası oldu ve yarınki karşılamaya hazırım."

Muhabir: Emre Doğan

Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporFenerbahçeSporTottenhamVincent Janssen
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