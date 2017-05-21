Fenerbahçe’nin yeni sponsoru Doğuş

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Euroleague şampiyonluk maçından sonra yaptığı açıklama önümüzdeki sene erkek basketbol takımının sponsorunu açıkladı.Fenerbahçe’nin Euroleague şampiyonluğu sonrasında Aziz Yıldırım, FB TV’ye açıklamalarda bulundu. Yıldırım, yeni sezondaki sponsorluğun da ipucunu vererek Doğuş Grubu’nun adını verdi.Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, “Doğuş ile birlikte bir çalışma yapıyoruz. Ferit Şahenk bu konuda iddialı. Fenerbahçe basketbol takımı bu başarıyı devam ettirmeli. Her yıl final four’a katılmak hedefimiz” dedi.