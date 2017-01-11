İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe ikinci hazırlık maçını Partizani ile oynayacak.İlk oynadıkları hazırlık maçında Denizlispor'u farklı yenen (5-1)Fenerbahçe bu akşam saat 20.00'de Arnavutluk'un Partizani takımıyla Antalya Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda karşılaşacak.Maçı teve 2'den naklen yayınlayacak.
Fenerbahçe,Partizani karşısında
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe ikinci hazırlık maçını Partizani ile oynayacak.İ
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe ikinci hazırlık maçını Partizani ile oynayacak.İlk oynadıkları hazırlık maçında Denizlispor'u farklı yenen (5-1)Fenerbahçe bu akşam saat 20.00'de Arnavutluk'un Partizani takımıyla Antalya Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda karşılaşacak.Maçı teve 2'den naklen yayınlayacak.