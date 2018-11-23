Fenerbahçe, Trabzonspor hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 13. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesislerimizde dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.Teknik direktör Erwin Koeman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.30’da başladı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda yapılan top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Dar alanda yapılan hücum ve defans organizasyonları ile devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçların ardından bireysel çalışmalarla tamamlandı.Fenerbahçe,Trabzonspor maçı , hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Maçın hakemi Halil Umut Meler

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak lig maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek.Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. 25 Kasım Pazar günü, Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. İbrahim Çağlar Uyarcan ve Cevdet Kömürcüoğlu’nun yan hakem olduğu maçın 4. hakemi ise Koray Gençerler.

İsmail Köybaşı "Özgüvenimiz her geçen gün artıyor"

Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla sürdürürken, idman öncesinde İsmail Köybaşı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Milli takım arasını iyi geçirdiklerini söyleyen Köybaşı, Erwin Koeman’ın takımı iyi analiz ettiğini ifade etti. Taraftarların kendisine gösterdiği protesto ile ilgili de konuşan sol bek, açıklamalarında Trabzonspor maçına da değindi.

15-16 takım arkadaşının milli takımlarda olduğunu ifade eden İsmail Köybaşı, “Antrenmanlarımızı yoğun bir şekilde, 8 kişi de olsak gerçekleştiriyoruz. Çoğu arkadaşımız milli takımda. 15-16 arkadaşımızın milli takıma gitmesi çok güzel bir durum. Bu da futbolcu kalitesini gösteriyor. Burada kalan arkadaşlarımızla birlikte antrenmanlarımızı yaptık. Çok güzel ve keyifli geçti. Özgüvenimiz her geçen gün yukarıya giden durumda antrenmanlarımızı keyifli bir şekilde gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Son maçta oyuna girerken gördüğü protestolarla ilgili de 29 yaşındaki oyuncu, “Her zaman doğru ve dürüst davranmaya ve bu şekilde hayatıma yön vermeye çalışıyorum. Üzülmedim mi, üzüldüm. Bunu saklayamam. Duygularım yüz ifademden anlaşılır. Şunu biliyorum ki bazen içinde bulunduğumuz durumlar buna neden olabiliyor. Her bir Fenerbahçeli kadar, Fenerbahçe taraftarı kadar, Fenerbahçe’yi gerçekten çok seviyorum. Ve kendimi adıyorum. Gerçekten adıyorum. Bazen böyle şeyler yaşanabiliyor. Büyük takımlardaki 10. senem. Böyle şeylere çok şahit oldum. Duygularını anlayabiliyorum. Bazen böyle şeylerin olması doğaldır. İçinde bulunduğumuz kötü gidişat olabilir, bazen benim kendi performanslarım olabilir. Üzüldüm ama bunun geçici olduğunu biliyorum. Umarım bu şekilde olur. Fenerbahçe’yi gerçekten çok seviyorum. Oradaki her bir taraftar kadar da kendimi gerçekten adıyorum” açıklamasında bulundu.









































