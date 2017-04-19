﻿
Spor:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Nisan 2017 Çarşamba 11:57

Fenerbahçe’ye Galatasaray maçı öncesi şok, 

Pazar günü oynanacak Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi Fenerbahçe’de şok yaşanıyor

Fenerbahçe'ye Galatasaray maçı öncesi şok, 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Fenerbahçe’ye Galatasaray maçı öncesi şok, 
    Pazar günü oynanacak Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi Fenerbahçe’de şok yaşanıyor.Fenerbahçe derbi hazırlıkları tüm hızıyla sürerken teknik heyeti mutlu eden en önemli olay tam kadro çalışmaktı. 
    Sarı-Lacivertliler’in savunmadaki önemli ismi Simon Kjaer ağrılarının artması nedeniyle dün yapılan antrenmana katılmadı. Kulüp sağlık heyeti tarafından yoğun bir tedaviye alınan Danimarkalı yıldızın durumu bugün yapılacak antrenmanda netlik kazanacak ve tecrübeli oyuncu iyileşmesi halinde takıma katılacak.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
FenerbahçeKjaer
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe 71 - Panathinaikos 58 Fenerbahçe 71 - Panathinaikos 58
Beşiktaş ve Lyon disiplin kuruluna sevk edildi Beşiktaş ve Lyon disiplin kuruluna sevk edildi
Fenerbahçe finalde Fenerbahçe finalde
Dünya devi satıldı Dünya devi satıldı
Karakartal avrupa sınavında Karakartal avrupa sınavında
Sneijder Fenerbahçe’ye transfer mi oluyor Sneijder Fenerbahçe’ye transfer mi oluyor
Yukarı Çık

Fenerbahçe 71 - Panathinaikos 58
  Fenerbahçe erkek basketbol takımı bu akşam Yunanistan'ın en ateşli seyircilerine sahip panathinaikos’la...

Haberi Oku