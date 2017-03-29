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29 Mart 2017 Çarşamba 07:26

Futbolcuyu ölümden masör kurtardı

 Spor Toto 3'üncü Lig ekibi Kozan Belediyespor'un futbolcusu Özgür Akıncı, maç sırasında bir anda yere yığıldı.

Futbolcuyu ölümden masör kurtardı
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Futbolcuyu ölümden masör kurtardı
   Spor Toto 3'üncü Lig ekibi Kozan Belediyespor'un futbolcusu Özgür Akıncı, maç sırasında bir anda yere yığıldı.Olaya  hemen müdahale eden Karacabey Birlikspor masörü Mahmut Serçel, futbolcunun boğazına kaçan dili çıkararak genç futbolcunun hayatını kurtardı.


     Rakip ekip Karacabey Birlikspor'un masörü Mahmut Serçel tarafından ilk müdahalesi yapılan Özgür Akıncı'nın boğazına kaçan dili çıkarılıp nefes alması sağlandı.Daha sonra sahanın içine giren ambulans ile hastaneye kaldırılan Akıncı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Özgür AkıncıMasör KurtardıMahmut Serçel
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