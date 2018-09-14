Galatasaray 4- Kasımpaşa 1

Spor Toto Süper Lig 5. hafta açılış maçında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi gelmedi.İkinci yarıda başlayan sağanak yağışla Galatasaray'ın gol yağmuruda geldi.

Galatasaray 55'ci dakikada Eren Derdiyok'un golüyle 1-0 öne geçti. Rodrigues 58'ci dakikada farkı 2'ye çıkardı. 65'ci dakikada yine Rodrigues müthiş bir golle durumu 3-0 yaptı. Diagne 76'cı dakikada penaltıdan farkı 2'ye indirdi. 77'ci dakikada Serdar Aziz kafa golüyle durumu 4-1 yaptı.Maçta başka gol olmayınca karşılaşma Galatasaray'ın 4-1 galibiyeti ile son buldu.

Bu sonuçla Galatasaray ligde puanını 12'ye çıkarırken, Kasımpaşa 12 puanda kaldı.

Kadrolar;

Galatasaray: Muslera, Linnes, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Emre, Sinan, Rodrigues, Eren

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Youssef, Veigneau, Sadiku, İlhan, Pavelka, Eduok, Trezeguet, Diagne