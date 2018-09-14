Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
94760
ALTIN
236.384
DOLAR
6.1471
STERLİN
8.0504
EURO
7.1531
Galatasaray 4 - Kasımpaşa 1
Galatasaray 4 - Kasımpaşa 1
Türkiye 79- Karadağ 69
Türkiye 79- Karadağ 69
A Milli Erkek Basketbol Takımı Karadağ ile karşılaşıyor
A Milli Erkek Basketbol Takımı...
Fenerbahçe, Barcelona dev işbirliğine gidiyor
Fenerbahçe, Barcelona dev işbirliğine gidiyor
Galatasaray, Kasımpaşa karşısında
Galatasaray, Kasımpaşa karşısında

Galatasaray 4 - Kasımpaşa 1

Spor Toto Süper Lig 5. hafta açılış maçında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.

Galatasaray 4 - Kasımpaşa 1

Spor Toto Süper Lig 5. hafta açılış maçında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.

14 Eylül 2018 Cuma 22:43
Galatasaray 4 - Kasımpaşa 1

Galatasaray 4- Kasımpaşa 1

   Spor Toto Süper Lig 5. hafta açılış maçında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi gelmedi.İkinci yarıda başlayan sağanak yağışla Galatasaray'ın gol yağmuruda geldi.

   Galatasaray 55'ci dakikada  Eren Derdiyok'un golüyle 1-0 öne geçti. Rodrigues 58'ci dakikada  farkı 2'ye çıkardı. 65'ci dakikada yine  Rodrigues müthiş bir golle durumu 3-0 yaptı. Diagne 76'cı dakikada  penaltıdan farkı 2'ye indirdi. 77'ci dakikada  Serdar Aziz kafa golüyle durumu 4-1 yaptı.Maçta başka gol olmayınca karşılaşma Galatasaray'ın 4-1 galibiyeti ile son buldu.

   Bu sonuçla Galatasaray ligde puanını 12'ye çıkarırken, Kasımpaşa 12 puanda kaldı.

Kadrolar;

Galatasaray: Muslera, Linnes, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Emre, Sinan, Rodrigues, Eren

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Youssef, Veigneau, Sadiku, İlhan, Pavelka, Eduok, Trezeguet, Diagne

Son Güncelleme: 14.09.2018 20:00
Anahtar Kelimeler:
KasımpaşaGalatasaray
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye 79- Karadağ 69
Türkiye 79- Karadağ 69
A Milli Erkek Basketbol Takımı Karadağ ile karşılaşıyor
A Milli Erkek Basketbol Takımı Karadağ ile karşılaşıyor
Fenerbahçe, Barcelona dev işbirliğine gidiyor
Fenerbahçe, Barcelona dev işbirliğine gidiyor
Galatasaray, Kasımpaşa karşısında
Galatasaray, Kasımpaşa karşısında
Süper Lig'in en iyileri ödüllerini aldı
Süper Lig'in en iyileri ödüllerini aldı
Fikret Orman yeni yönetimi belirledi
Fikret Orman yeni yönetimi belirledi
Adnan Öztürk "Başkanlık görevini de şu an Fatih Terim yapıyor”
Adnan Öztürk "Başkanlık görevini de şu an Fatih Terim yapıyor”
Atiker Konyaspor'dan örnek davranış
Atiker Konyaspor'dan örnek davranış

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim