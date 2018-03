Galatasaray Başkanı Cengiz'den şampiyonluk açıklaması

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, takım olarak şampiyonluk havasına girdiklerini söyledi.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak'ın ofisinde teknik direktör Fatih Terim'in de yer aldığı yemeğe katılan Mustafa Cengiz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sarı-kırmızılı futbol takımının zorlu bir periyoda girmesine değinen Cengiz, "Şampiyonluk havasına girildi. Ben özellikle Fatih Terim hocamda, sevgili Abdurrahim Aybayrak kardeşimde ve en önemlisi futbolcularda şampiyonluk havasına girmiş atmosferini görüyorum. Bu çok önemli. Eğer şampiyonluk havasına girerseniz, önünüzdeki her maçı final olarak görür ve ona göre çarpışırsınız. Mutlu sonla biteceğine, inşallah diyerek inanıyorum." diye konuştu.

Galatasaray'ın puan farkıyla şampiyon olup olmayacağı yönündeki soruya sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "İnşallah averajla da olsa, tek puanla da olsa şampiyon oluruz." karşılığını verdi.

"UEFA tarihinin en sağlıklı, en gerçekçi sunumunu yaptık"

UEFA Finansal Fair Play Komitesi ile yaptıkları görüşmelere değinen Mustafa Cengiz, İsviçre'de kullandığı "Her türlü acıya hazırız." şeklindeki ifadeye açıklık getirerek şunları söyledi:

"Eski Yunan'da stoacı felsefe vardır, bizde de Anadolu'da sufilik vardır. Sufiler, Mevlevi ve tasavvuf felsefesiyle kendilerini hep en kötüye hazırlarlar. Bir şey çok iyi olduğunda da aşırı sevinmezler. UEFA görüşmelerinin ardından bir sürü şey söyledim, tüm medyada, 'Her türlü acıya hazırız.' sözü manşet oldu. Ben Cenevre'den döndüm, her yerde bu söz vardı. Böylece medyaya tekrar saygı duydum ve bu işin çok acemisi olduğumu anladım. Bu sözü, 'Her şey olabilir.' anlamında sarf ettim. Belki UEFA tarihinin en sağlıklı, en gerçekçi sunumunu yaptık. Bu UEFA yetkililerinin özelde söylediği bir şey. Hiçbir acı bizi yıkamaz. Siper siper mücadele eder, kazanırız. Milyonlarca taraftarımızın da gönlünü hoş, başını dik tutarız."

"Ben adayım"

Mustafa Cengiz, Galatasaray Kulübünün mayıs ayındaki olağan genel kurulunda başkan adayı olacağını ifade etti.

Aday olup olmayacağı şeklindeki soru üzerine Cengiz, "Tabii ki olacağım. Genel kurul bana teveccüh gösterirse bizi onaylarsa ben başkanlığa aday olurum. Şu anda da adayım. En zor dönemde arkadaşlarımız elini taşın altına koydu. İki ayda 190 milyon lirayı aşkın nakit ödedim. Hem factoring firmalarına olan borcu hem vergi borçlarını ödedik. Bunu sadece bir Badu Ndiaye transferine bağlamak yanlış. Bu transferde de ekstradan 3 milyon avro kazandırdık. Gitmesini de istemiyorduk. Gidince de en karlı halde izin verdik." diye konuştu.

Muhabir: Mehmet Fatih Duman-Ercan Çakar