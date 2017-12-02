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Galatasaray'da 2017 yılı bütçesi revize edildi

Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulunda 2017 yılı bütçesi revize edildi.

Galatasaray'da 2017 yılı bütçesi revize edildi

Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulunda 2017 yılı bütçesi revize edildi.

02 Aralık 2017 Cumartesi 15:53
Galatasaray'da 2017 yılı bütçesi revize edildi

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulunda 2017 yılı bütçesi revize edildi.

Haliç Kongre Merkezi Haliç Oditoryum Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede mali raporlarla ilgili bilgi veren yönetim kurulu üyesi İsmail Sarıkaya, yıl içinde tahmin edilemeyen para hareketlerinden dolayı bütçede revizyon yapma ihtiyacı duyduklarını dile getirdi.

Sarıkaya, kulübün 2017 yılı bütçesinde 129 milyon 370 bin 112 lira şeklinde onaylanan gelirlerin 527 milyon 69 bin 369 lira olarak revize edildiğini aktardı.

Sarı-kırmızılı yönetici, denk bütçe çerçevesinde 2017 yılında 129 milyon 370 bin 112 lira olarak onaylanan giderlerin ise 270 milyon 236 bin 171 lira şeklinde revize edildiğini kaydetti.

Toplantıda daha sonra söz alan üyeler konuyla ilgili görüşlerini aktarırken, ardından kürsüye gelen kulüp başkanı Dursun Özbek eleştirilere cevap verdi.

Görüşmelerin ardından gerçekleştirilen oylama sonucunda 2017 yılı bütçesinde yapılan revizyon oy çokluğuyla kabul edildi.

Oylamanın ardından teşekkür konuşması yapan Özbek, "Bize inandınız ve güç verdiniz. Bu güveninizi Galatasaray'ı altın çağa kavuşması için kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulübün yaklaşık 5 saat süren olağanüstü genel kurulu sona erdi.

Muhabir: Ercan Çakar

Son Güncelleme: 02.12.2017 15:34
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSporOlağanüstü Genel KurulGalatasaray KulübüFutbolBütçe Revizyonu
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