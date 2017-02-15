Spor:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Şubat 2017 Çarşamba 09:54

 Galatasaray'da şok ayrılık...

 Galatasaray yeni teknik direktör konusuna yoğunlaşırken, başka bir gelişme ise Podolski cephesinde yaşandı.

 Galatasaray'da şok ayrılık...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
 Galatasaray'da şok ayrılık...
  Galatasaray yeni teknik direktör konusuna yoğunlaşırken, başka bir gelişme ise Podolski cephesinde yaşandı. Alman futbolcu, yönetimi ikna ederek sezon sonunda gitmek üzere Japon kulübü Vissel Kobe ile anlaştı. Galatasaray yönetimi, Japonya'nın ünlü kulübü Vissel Kobe'nin daha önce yaptığı teklifi geri çevirmiş ve Podolski'yi bırakmama kararı almıştı. Ancak Japon kulübü yöneticileri olumsuz yanıt almalarına rağmen hem Podolski hem de Galatasaray yönetimiyle bağlarını hiç koparmadı. Podolski ile görüşmeyi sürdüren Japon yöneticiler, Alman futbolcuyla 3 yıl için 15 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı. Lukas Podolski bu gelişmeyi 2 hafta önce yönetime iletti. Yönetim, Podolski'den sezon sonu ayrılmasını isteyince taraflar anlaşma sağladı. Alman futbolcu sezon sonunda ayrılmak için yönetimden izin aldı. Galatasaray sezon sonunda Japon kulübü Vissel Kobe'den 2 milyon 700 bin euro alacak.
beINSports
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
GalatasarayPodolski
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Euro 2024'de resmen adayız Euro 2024'de resmen adayız
Galatasaray yönetimi ahlaki çöküntü içindedir Galatasaray yönetimi ahlaki çöküntü içindedir
İşte Galatasaray'ın yeni hocası İşte Galatasaray'ın yeni hocası
Riekerink'in görevine son verme kararı alındı Riekerink'in görevine son verme kararı alındı
Galatasaray 1-Kayserispor 2 Galatasaray 1-Kayserispor 2
 Kasımpaşa 4-Başakşehir 0  Kasımpaşa 4-Başakşehir 0
Yukarı Çık

Euro 2024'de resmen adayız
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’in...

Haberi Oku