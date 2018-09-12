Galatasaray en çok Passolig satan takım oldu

Süper Lig'de en fazla Passolig satan kulüp Galatasaray oldu.Spor Toto Süper Ligde 4 haftalık periyot geride kalırken, Galatasaraylı taraftarlar lig başladıktan sonra aldıkları 27 bin 504 Passolig ile zirvede yer aldı.

Spor Toto Süper Ligde geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, maçı statta izleyen taraftar ve Passolig sayılarında da rakiplerini geride bırakarak ilk sırayı elde etti.

Milli aranın ardından Spor Toto Süper Ligde 5. hafta heyecanı bu hafta oynanacak yaşanacak. Süper Ligde yer alan takımların lig başladıktan sonra sattığı Passolig sayısı göz önüne alındığından Galatasaray taraftarları aldığı 27 bin 504 elektronik bilet ile zirvede bulunuyor. Onları 27 bin 87 bilet ile Fenerbahçe takip ederken, Beşiktaş ise Süper Ligin başlamasından bu yana 20 bin 672 Passolig satışı gerçekleştirdi.

Süper Ligin yeni ekipleri B.B. Erzurumspor taraftarları lig başından bu yana 12 bin 416 elektronik bilet alarak takımlarına destek olurken, MKE Ankaragücü'nde ise bu sayı 6 bin 20 olarak görüldü. Çaykur Rizespor'un ise lig başından bu yana sattığı Passolig sayısı ise 3 bin 94'te kaldı.

Spor Toto Süper Ligin 208-2019 sezonu devam ederken, kulüplerin sattığı Passolig sayısında Galatasaray 781 bin 392 bilet ile birinci sırada yer aldı. İkinci sırada bulunan Fenerbahçe 744 bin 476, üçüncü sıradaki Beşiktaş ise 669 bin 558 elektronik bilet satışı yaptı.

Süper Lig'de en az Passolig satışını ise ligde lider durumda bulunan Kasımpaşa gerçekleştirdi. Lacivert-beyazlılar sattığı 14 bin 207 bilet ile Süper Lig'de elektronik bilet satışında son sıraya yerleşirken, Spor Toto 1. Lig takımlarının da dahil ediği ve toplam 36 takımın sıralamasında ise kendisine 29. sırada yer buldu.

Spor Toto Süper Lig'de yer alan takımların sattığı Passolig sayısı şu şekilde:

Galatasaray: 781 bin 392

Fenerbahçe: 744 bin 476

Beşiktaş: 669 bin 558

Trabzonspor: 229 bin 367

Atiker Konyaspor: 133 bin 814

Bursaspor: 133 bin 632

Antalyaspor: 99 bin 848

Kayserispor: 64 nim 132

Evkur Yeni Malatyaspor: 59 bin 884

Göztepe: 59 bin 617

Medipol Başakşehir: 51 bin 563

Demir Grup Sivasspor: 51 bin 165

BB Erzuzurmspor: 41 bin 826

Çaykur Rizespor: 35 bin 649

Aytemiz Alanyaspor: 34 bin 470

Akhisarspor: 33 bin 931

MKE Ankaragücü: 31 bin 533

Kasımpaşa: 14 bin 207

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