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Galatasaray, hem ligde hem de cepte zirvede

- Son 8 haftada rakip fileleri 24 kez havalandıran Galatasaray, Turkcell'in "Şampiyon" paketine sahip sarı-kırmızı taraftarlarına 2,4 GB hediye internet kazandırdı

Galatasaray, hem ligde hem de cepte zirvede

- Son 8 haftada rakip fileleri 24 kez havalandıran Galatasaray, Turkcell'in "Şampiyon" paketine sahip sarı-kırmızı taraftarlarına 2,4 GB hediye internet kazandırdı

12 Mart 2018 Pazartesi 14:31
Galatasaray, hem ligde hem de cepte zirvede

İSTANBUL (AA) - Turkcell ile Galatasaray arasında gerçekleştirilen dijital iş birliği sayesinde sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarının son 8 haftada attığı 24 gole karşılık 2,4 GB internet kazandı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell’in dijital iş birliği yaptığı Galatasaray, attığı gollerle taraftarlarını hep puanlarla hem de hediye internetle sevindirmeye devam etti.

Son 8 haftada rakip fileleri 24 kez havalandıran Galatasaray, "Şampiyon" pakete sahip olan sarı-kırmızılı taraftarlara, bu sayede 2.4 GB hediye internet kazandırdı.

"Şampiyon" pakete sahip sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarının son 8 haftada attığı 24 gol sayesinde 2,4 GB hediye internet kazandı.

Türkiye'nin ilk dijital spor kulübü olmak için Turkcell ile Galatasaray arasında yapılan iş birliğinde sarı-kırmızılı taraftarlar takımına destek vermek için "Sarı", "Kırmızı" ve "Şampiyon" adı verilen 3 farklı dijital paketten birini seçebiliyor.

Şampiyon paketine sahip taraftarlar, Galatasaray'ın ligde attığı gol başına 100 MB hediye internet kazanıyor. Tamamen Turkcell'in dijital servislerinden oluşan paketler 5, 7 ve 9 TL'ye alınabiliyor. Turkcell'den "Sarı", "Kırmızı" ve "Şampiyon" paketleri alan Galatasaray taraftarları çeşitli sürpriz hediyeler de kazanma şansına sahip oluyor.

Özel olarak düzenlenecek dijital kampanyalar sayesinde taraftarlar, oyuncularla tanışmadan antrenman ziyaretine, maç biletinden imzalı forma ve topa değin birçok özel sürprizle karşılaşacak.

Galatasaray destek paketleri, Turkcell satış kanallarının yanı sıra SMS ile de kolayca satın alınabiliyor.

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayTurkcell
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