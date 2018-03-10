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Galatasaray ile Atiker Konyaspor 34. randevuda

Galatasaray ile Atiker Konyaspor, Süper Lig'de yarın 34. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile Atiker Konyaspor 34. randevuda

Galatasaray ile Atiker Konyaspor, Süper Lig'de yarın 34. kez karşı karşıya gelecek.

10 Mart 2018 Cumartesi 09:45
Galatasaray ile Atiker Konyaspor 34. randevuda

İSTANBUL (AA) - Galatasaray ile Atiker Konyaspor, Süper Lig'de yarın 34. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 33 lig maçından 26'sını Galatasaray, 2'sini Konyaspor kazandı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılıların 68 golüne, yeşil-beyazlılar 18 golle yanıt verebildi.

Sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan müsabakayı Galatasaray 2-0 kazandı.

Öte yandan, iki takım bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde eşleşti. Rakibiyle deplasmanda 2-2 berabere kalan Galatasaray, İstanbul'da 4-1 kazanarak turu geçen taraf oldu.

Konyaspor'un hasreti

Konyaspor, Galatasaray'ı ligde 22 maçtır yenemiyor.

Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 2003-2004 sezonunun ilk yarısında, 13 Eylül 2003'te evindeki maçta 1-0'lık sonuçla alan Konyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı 22 karşılaşmadan 18'ini yitirdi, 4'ünde berabere kaldı, 14,5 yıldır 3 puana ulaşamadı.

Galatasaray evinde hiç yenilmedi

Galatasaray ile Konyaspor arasında İstanbul'da yapılan 16 lig maçından 14'ünü sarı-kırmızılılar kazandı, 2'si berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda hiç galip gelemedi.

Muhabir: Çetin Arslancan

Son Güncelleme: 10.03.2018 08:10
Anahtar Kelimeler:
Süper LiğSpor Toto Süper LigSporGalatasarayFutbolAtiker Konyaspor
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