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Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın gruplarda rakipleri belli oldu.

Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın gruplarda rakipleri belli oldu.

30 Ağustos 2018 Perşembe 20:05
Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

    Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın gruplarda rakipleri belli oldu.Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt olarak katılacak olan temsilcimiz Galatasaray, kura çekimine 4. torbadan katıldı.  Kura çekimine 4. torbadan katılan Galatasaray, D Grubuna düştü ve Lokomotif Moskova, Porto, Schalke 04 ile eşleşti. 

Devler Ligi’nde grup maçları 18-19 Eylül’de başlayıp 11-12 Aralık’ta sona erecek. Son üç sezon İspanya ekibi Real Madrid’in mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi’nin finali, 1 Haziran’da Madrid’deki Metropolitano Stadı’nda oynanacak.

İşte kura çekimi sonrasında gruplar;

A GRUBU: Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Monaco, Club Brugge

B GRUBU: Barcelona, Tottenham, PSV Eindhoven, Inter

C GRUBU: Paris Saint Germain, Napoli, Liverpool, Kızılyıldız

D GRUBU: Lokomotiv Moskova, Porto, Schalke 04, GALATASARAY

E GRUBU: Bayern Münih, Benfica, Ajax, AEK

F GRUBU: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Lyon, Hoffenheim

G GRUBU: Real Madrid, Roma, CSKA Moskova, Viktoria Plzen

H GRUBU: Juventus, Manchester United, Valencia, Young Boys

Son Güncelleme: 30.08.2018 17:13
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayŞampiyonalar Ligi
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