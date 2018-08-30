Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın gruplarda rakipleri belli oldu.Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt olarak katılacak olan temsilcimiz Galatasaray, kura çekimine 4. torbadan katıldı. Kura çekimine 4. torbadan katılan Galatasaray, D Grubuna düştü ve Lokomotif Moskova, Porto, Schalke 04 ile eşleşti.

Devler Ligi’nde grup maçları 18-19 Eylül’de başlayıp 11-12 Aralık’ta sona erecek. Son üç sezon İspanya ekibi Real Madrid’in mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi’nin finali, 1 Haziran’da Madrid’deki Metropolitano Stadı’nda oynanacak.

İşte kura çekimi sonrasında gruplar;

A GRUBU: Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Monaco, Club Brugge

B GRUBU: Barcelona, Tottenham, PSV Eindhoven, Inter

C GRUBU: Paris Saint Germain, Napoli, Liverpool, Kızılyıldız

D GRUBU: Lokomotiv Moskova, Porto, Schalke 04, GALATASARAY

E GRUBU: Bayern Münih, Benfica, Ajax, AEK

F GRUBU: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Lyon, Hoffenheim

G GRUBU: Real Madrid, Roma, CSKA Moskova, Viktoria Plzen

H GRUBU: Juventus, Manchester United, Valencia, Young Boys