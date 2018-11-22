Galatasaray Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray Futbol Takımı, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 13. haftasında yarın akşam Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan sarı kırmızılılar Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda gerçekleştirilen antrenmana koordinasyon çalışmasıyla başlandı. Daha sonra dar alan pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde çift kale dar alan oyunu oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.Serdar Aziz, Eren Derdiyok, Ozan Kabak ve Yuto Nagatomo, antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Galatasaray Futbol Takımı, Atiker Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını bugün saat 18.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayarak maç için Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girecek.

Bu arada Galatasaray Spor Kulübü yazılı basında yer alan bir habere açıklama yaptı.Yapılan açıklamada şöyle denildi.

Bugün Star Gazetesi’nde “Yeniden Buluşuyorlar” başlığı ile çıkan haberde yer alan tüm detaylar asılsızdır.

Kaynağı sadece haberi yazanın hayal gücünden ibaret olan bu tip haberlere kamuoyunun itibar etmemesini diler, söz konusu asılsız iddia ile ilgili olarak hukuki haklarımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

Galatasaray Spor Kulübü