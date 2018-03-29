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Galatasaray Kulübünden vergi kanunu teşekkürü

Galatasaray Kulübü, 7103 sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" dolayısıyla teşekkür mesajı yayımladı.

Galatasaray Kulübünden vergi kanunu teşekkürü

Galatasaray Kulübü, 7103 sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" dolayısıyla teşekkür mesajı yayımladı.

29 Mart 2018 Perşembe 17:40
Galatasaray Kulübünden vergi kanunu teşekkürü

İSTANBUL

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Devletimiz, tarihi bir karar alarak Türk sporu ve amatör kulüplere olan desteğini bir kez daha göstermiştir. Amatör branşların gelişimine katkı sağlamak amacıyla, 7103 sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun", Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçmiş ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir." denildi.

Kanun sayesinde amatör branşlarda başarıların kalıcı olacağının kaydedildiği teşekkür mesajında, şu ifadeler kullanıldı:

"Amatör sporcular için ödenen gelir vergisi tutarı, yeni düzenleme ile iade edileceğinden amatör branşlardaki kalıcı başarı daha mümkün hale gelecektir. Ülkemizin zor günlerinde birleştirici unsur olan spora katkıları, sadece spora değil, kadirbilir halkımıza da bir nefes olacaktır. Tasarının kanunlaşması sürecinde onay veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım, Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak, Sayın Maliye Bakanımız Naci Ağbal olmak üzere, tasarının kanunlaşması sürecinde destek veren Türkiye Büyük Millet Meclisindeki tüm milletvekillerimize teşekkür ederiz."

Muhabir: Emrah Oktay

Son Güncelleme: 29.03.2018 16:10
Anahtar Kelimeler:
Vergi KanunlarıSporRecep Tayyip ErdoğanOsman Aşkın BakKulübüGalatasarayCumhurbaşkanıBinali YıldırımBaşbakan
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