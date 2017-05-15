Gaziantepspor 1-Galatasaray 2

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, Gaziantepspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Bu skorun ardından Aslan 3.lük yarışında umutlanırken, ev sahibi takımın kümede kalma ümitleri mucizelere kaldı.Maçın ilk yarısını 31. dakikada Josue'nin attığı nefis golle 1-0 önde kapatan Aslan, 49. dakikada Thiam'ı durduramadı. 80. dakikada sahneye çıkan Wesley Sneijder enfes frikik golüyle Galatasaray'ı galibiyete taşıdı. Bu skorun ardından 55 puana çıkan Aslan, Fenerbahçe ile olan puan farkını ikiye indirdi. Gazinantepspor ise 26 puanda kaldı.Victor, Musa Nizam, Barış Yardımcı, Pedroso, Wallace Reis, Thiam (Dk. 87 Kangwa), Doğanay Kılıç (Dk. 63 Marcinho), Fatau, Ghilas, Orkan Çınar ( Dk. 63 Ben-Hatira), İlhan ParlakBülent UygunMuslera, Linnes, Sabri Sarıoğlu, Semih Kaya, Ahmet Çalık, Bruma, Sinan Gümüş (Dk. 73 Rodrigues), Sneijder (Dk. 87 De Jong), Selçuk İnan, Josue, Podolski (Dk. 63 Eren Derdiyok)Igor TudorDk. 31 Josue, Dk. 80 Sneijder (Galatasaray), Dk. 53 Thiam (Gaziantepspor)Dk. 52 Semih Kaya (Galatasaray), Dk. 76 Pedroso, Dk. 88 Wallace Reis, Dk. 90 Fatau (Gaziantepspor) 127