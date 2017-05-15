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15 Mayıs 2017 Pazartesi 09:12

Gaziantepspor 1-Galatasaray 2

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, Gaziantepspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Gaziantepspor 1-Galatasaray 2
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Gaziantepspor 1-Galatasaray 2
    Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, Gaziantepspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Bu skorun ardından Aslan 3.lük yarışında umutlanırken, ev sahibi takımın kümede kalma ümitleri mucizelere kaldı.
    Maçın ilk yarısını 31. dakikada Josue'nin attığı nefis golle 1-0 önde kapatan Aslan, 49. dakikada Thiam'ı durduramadı. 80. dakikada sahneye çıkan Wesley Sneijder enfes frikik golüyle Galatasaray'ı galibiyete taşıdı. Bu skorun ardından 55 puana çıkan Aslan, Fenerbahçe ile olan puan farkını ikiye indirdi. Gazinantepspor ise 26 puanda kaldı.
GAZİANTEPSPOR: Victor, Musa Nizam, Barış Yardımcı, Pedroso, Wallace Reis, Thiam (Dk. 87 Kangwa), Doğanay Kılıç (Dk. 63 Marcinho), Fatau, Ghilas, Orkan Çınar ( Dk. 63 Ben-Hatira), İlhan Parlak
TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Uygun
GALATASARAY: Muslera, Linnes, Sabri Sarıoğlu, Semih Kaya, Ahmet Çalık, Bruma, Sinan Gümüş (Dk. 73 Rodrigues), Sneijder (Dk. 87 De Jong), Selçuk İnan, Josue, Podolski (Dk. 63 Eren Derdiyok)
TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor
GOLLER: Dk. 31 Josue, Dk. 80 Sneijder (Galatasaray), Dk. 53 Thiam (Gaziantepspor)
SARI KARTLAR: Dk. 52 Semih Kaya (Galatasaray), Dk. 76 Pedroso, Dk. 88 Wallace Reis, Dk. 90 Fatau (Gaziantepspor) 127
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Anahtar Kelimeler
GaziantepsporGalatasaray
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