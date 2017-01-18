Geleceğin Şampiyonları Okulları Adına Güreşti

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Güreş Federasyonu tarafından organize edilen Okullar arası 17-18 Yaş Gençler Grekoromen Güreş İstanbul Şampiyonası Bağcılar Olimpik Spor salonunda yapıldı.

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