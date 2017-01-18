Geleceğin Şampiyonları Okulları Adına Güreşti

36 okuldan 131 sporcunun katıldığı şampiyonada güreşçiler okulları adına minderde şampiyon olmak için mücadele ettiler. Heyecanlı geçen müsabakaların sonunda 9 sıklette dereceye giren sporcular okullar arası grup eleme müsabakalarına katılma hakkı elde ettiler.
Düzenlenen ödül töreniyle dereceye giren sporculara madalyaları, okul müdürleri, antrenörleri, beden eğitimi öğretmenleri ve sporcu aileleri tarafından verildi.
Şampiyonada Kasımpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi 83 puanla birinci, Özel İkitelli OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 52 puanla ikinci ve Çatalca Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 37 puanla üçüncü oldu. Dereceye giren okullara kupaları Türkiye Güreş Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi Halil İbrahim Oktay tarafından verildi.
Madalya kazanan güreşçiler
46 kilo
1- Yunus Emre Aktaş
2- Şeref Tokmak
3- Furkan Muzaffer Keskin
3- Murat Özkan
50 kilo
1- Sait Yaşar Bozdemir
2- Sezer Karaoğlan
3- İbrahim Serim
3- Yasin Örnek
55 kilo
1- Bilal Talha Demiröz
2- Sultan Aydın
3- Erkan Pul
3- Abdurrahman Abdulsamedov
60 kilo
1- Abdulkadir Saydam
2- Mustafa Safa Yıldırım
3- Ahmet Şahin
3- Uğur Erdoğan
66 kilo
1- Furkan Sonkur
2- Şükrü Karapınar
3- Ömer Sarç
3- Emrullah Çandır
74 kilo
1- Yıdırım Kılıçkaya
2- Ali Osman Koç
3- Mustafa Kemal Altunbaş
3- Furkan Dere
84 kilo
1- Ali Hunç
2- Mücahit Aydın
3- Ayhan Çelik
3- Muhammed Furkan Dursun
96 kilo
1- Mehmet Atçı
2- Ülker Merkit
3- Ahmet Ocakçı
3- Ahmet Kaplan
120 kilo
1- Fatih Bozkurt
2- Emre Üzümcü
3- Ahmet Burak Şahin
3- Ali Keleş